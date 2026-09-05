İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri - Son Dakika
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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11\'leri
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Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak dev mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ının sahaya çıkması beklenen 11'leri de belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sezonun ilk derbisinde düdüğü hakem Halil Umut Meler çalacak.

İSMAİL KARTAL BEŞİKTAŞ'A KAYBETMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında daha önce 5 kez Beşiktaş'a rakip oldu. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kartal, böylece Beşiktaş karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

ITALIANO İLK DERBİSİNE ÇIKIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ise Türkiye kariyerindeki ilk derbi heyecanını yaşayacak. Siyah-beyazlıların başında Kadıköy'e çıkacak İtalyan teknik adam, ilk derbi sınavında Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

REKABETTE 365. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugüne kadar 364 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 137'sini, Beşiktaş ise 130'unu kazandı. 97 karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Sarı-lacivertliler rekabette 504 gol atarken, siyah-beyazlılar rakip fileleri 463 kez havalandırdı. Kadıköy'deki mücadele iki ezeli rakip arasındaki 365. karşılaşma olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Vedat

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Vlahovic

Trendyol Süper Lig, Vincenzo Italiano, Halil Umut Meler, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma123456 Fatma123456:
    Beşiktaş yener:) 1 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    son dakika erdogan haberlerinin yorumlarini neden hep kapali tutuyosun acabaa 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri - Son Dakika
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