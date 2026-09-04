Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor - Son Dakika
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Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor

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Zonguldak'ta 81 yaşındaki Şahinde Ermiş, televizyonda izlediği Bob Ross'tan öğrendiği yağlı boya resimle 80 eser yaptı ve 15-17 Eylül'de ikinci sergisini açacak. Resim yapmanın kendisine yaşam sevinci verdiğini söylüyor.

Zonguldak’ın Alancık köyünde yaşayan 81 yaşındaki Şahinde Ermiş, resim tutkusu sayesinde hayatına yeni bir renk kattı. 4 çocuk ve 5 torun sahibi Ermiş, 39 yıl önce eşini kaybettikten sonra çocuklarını büyütmek için mücadele verdi.

Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor

Çocukluğundan beri resme ilgi duyan Ermiş, 22 yıl önce televizyonda ABD’li ressam Bob Ross’un programını izlemeye başladı. Ross’tan ilham alan Ermiş, kırtasiyeden aldığı malzemelerle evinde resim yapmaya koyuldu.

Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor

Yıllar içinde onlarca yağlı boya tablo hazırlayan Ermiş, 2006 yılında 44 eserinin yer aldığı ilk sergisini açtı. Şimdi ise yaklaşık 80 çalışmasını sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ermiş’in ikinci sergisi, 15-17 Eylül tarihleri arasında Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenecek.

Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor

Boş zamanlarında resim yapan ve bulmaca çözen Ermiş, özellikle doğa, manzara ve artık var olmayan eski evleri resmetmeyi seviyor.

Resme nasıl başladığını anlatan Ermiş, Bob Ross’u izlerken “Bunlardan öğreneceğim, yapacağım, uğraşacağım, evime asacağım” dediğini belirtti.

Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor

“RESİM YAPARKEN DÜNYAYI UNUTUYORUM”

Resmin kendisi için yalnızca bir hobi olmadığını söyleyen Ermiş, bu uğraşın kendisine yeniden yaşam sevinci kazandırdığını ifade etti.

Ermiş, “Resim yaparken dünyayı unutuyorum. Burası nasıl olacak, nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Şimdi kartpostaldan bakıyorum ama kendimden de bir şeyler katmak istiyorum” dedi.

81 yaşındaki sanat tutkunu, yeni sergisinde eserlerini ziyaretçilerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ALİÇO null ALİÇO null:
    abla başka işin mi kalmadı bu yaşta 0 0 Yanıtla
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