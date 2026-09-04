Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı - Son Dakika
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Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve benzeri suçlardan 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.'nin yakalanması için polis ekipleri operasyon düzenledi. Ekiplerin eve girmesiyle kaçacak yer bulamayan hükümlü, bulaşık makinesinin içine saklanmış halde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşm iş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bulaşık makinesinin içerisine saklanmış halde yakalandı.

Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI 

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde  uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve benzeri suçlardan toplam 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahsın İzmit ilçesinde bir hanede bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.S., saklandığı evde bulaşık makinesinin içerisine gizlenmiş vaziyette yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, Hırsızlık, Tutuklama, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Gözaltı, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı - Son Dakika
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