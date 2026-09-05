Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

TÜİK’in temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla, Ocak 2027 memur ve emekli zam oranı için ilk kümülatif tablo %3,65 olarak kesinleşti. Kalan 4 aylık veri beklenirken, olası senaryolar ve en düşük emekli maaşına yönelik tahminler netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyat endeksi temmuzda %1,78, ağustosta ise %1,84 artış gösterdi. Bu sonuçlarla birlikte iki aylık kümülatif enflasyon oranı %3,65 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakamlarla birlikte SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin yıl başındaki zam oranlarına dair ilk tablo ortaya çıktı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN İLK ZAM KESİNLEŞTİ

Doğrudan gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk iki ay itibarıyla %3,65'lik artış şimdiden netleşmiş oldu. Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, önümüzdeki eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerin tamamlanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zam oranının %8 ile %12 bandında şekillenmesinin yüksek bir olasılık olduğunu ifade etti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE ENFLASYON FARKI KRİTİK EŞİKTE

Memur ve memur emeklilerinin zam oranları ise toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda hesaplanıyor:

2026 İkinci Yarı Toplu Sözleşme Zammı: %7

2027 İlk Yarı Garantilenen Zam: %5 + Enflasyon Farkı

Mevcut Enflasyon Farkı Durumu: %0

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilebilmesi için 6 aylık toplam enflasyonun 2026'nın ikinci yarısı için belirlenen %7'lik eşiği aşması gerekiyor. İki aylık %3,65'lik oran henüz bu seviyeye ulaşmadığı için şu an için bir fark oluşmadı. Mevcut beklentiler doğrultusunda memur ve memur emeklisi zam oranının %7 ile %9 aralığında kalacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN OLASI SENARYOLAR

Halen 23.552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, Ocak 2027'de yapılacak yasal düzenlemeler ve muhtemel zam oranlarına göre tahmini seviyeleri şu şekilde hesaplanıyor:

%8 Zam Hesaplanırsa: 25.436 TL

%10 Zam Hesaplanırsa: 25.907 TL

%12 Zam Hesaplanırsa: 26.376 TL

Mevcut veriler ve taban aylık düzenlemeleri göz önüne alındığında, en düşük emekli maaşının yeni yılda 26.000 TL ile 27.000 TL bandına yükseltilmesi bekleniyor. Kesin zam oranları, son 4 ayın enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.