Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var

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Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 Türk öldürüldü, 1 Türk yaralandı. Hamburg polisi ve savcılığı, olayın organize suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Almanya'nın Hamburg kentinin St. Pauli semtinde Hamburg Uluslararası Fuar Merkezi'nin karşısındaki Lagerstrasse Caddesi'nde bulunan bir iş yeri kompleksinde 1 Eylül'de silahlı saldırı gerçekleştirildi. Çevredekilerin art arda silah sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, otoparkta silahla vurulmuş 47 yaşındaki bir erkeği ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaralı şahıs hayatını kaybetti. Binada yapılan aramada ise 33 yaşındaki ikinci bir erkek şahıs başından vurulmuş halde ölü bulundu. Alman medyası, ölen kişinin yakınında veya elinde silah bulunduğunu öne sürdü, ancak bu bilgi Hamburg Savcılığı tarafından resmen doğrulanmadı. Hayatını kaybeden 2 kişinin Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var

48 YAŞINDAKİ TÜRK YARALANDI

Olayda 48 yaşındaki bir Türk vatandaşı da başını sıyıran kurşunla yaralandı. Yaralının olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılarak Hamburg Üniversite Hastanesi UKE'ye başvurduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Alman medyası, saldırı öncesinde kısmen maskeli 8 ila 10 kişilik bir grubun iş yeri kompleksine girdiğini, kısa süre sonra silah seslerinin duyulduğunu aktardı. Polis olay yerindeki silah, mühimmat ve bazı araçları incelemeye aldı. Soruşturmayı Hamburg Cinayet Masası (LKA 41) ile Organize Suçlarla Mücadele Birimi, Hamburg Savcılığı ile birlikte yürütüyor.

Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var

İSMAİL ÖZEN BAĞLANTISI DOĞRULANAMADI

Saldırının meydana geldiği Lagerstrasse 11 adresindeki iş yeri kompleksinde, eski profesyonel boksör ve Universum Boxing'in sahibi İsmail Özen'in boks kulübü de bulunuyor. Özen avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, olayın kendisiyle bağlantılı olmadığını, saldırının şirketlerine ait alanlarda gerçekleşmediğini ve hayatını kaybeden kişileri tanımadığını ifade etti. Aynı iş yeri kompleksine 26 Haziran gecesi el bombası atılmış olması ve Temmuz ayında Özen'i hedef alan hakaret içerikli bir tabelanın Elbbrücken yakınlarında polis tarafından kaldırılması ise dikkat çekti. Polis, bu olaylarla son saldırı arasında bağlantı bulunduğuna dair herhangi bir kanıt açıklamadı.

Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var

ORGANİZE SUÇ ŞÜPHESİ

Hamburg Savcılığı, olayın arka planında "suç örgütü içerisindeki bir anlaşmazlığa" ilişkin emareler bulunduğunu belirtirken, saldırının bir "mafya hesaplaşması" olduğu yönündeki iddialar henüz resmen doğrulanmadı. Polisin saldırgan ya da saldırganların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Almanya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • fpw6hb8gqt fpw6hb8gqt:
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