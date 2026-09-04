Samsun Adliyesi'nde intihar girişimi güvenlik amirinin müdahalesiyle engellendi - Son Dakika
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Samsun Adliyesi'nde intihar girişimi güvenlik amirinin müdahalesiyle engellendi

Samsun Adliyesi\'nde intihar girişimi güvenlik amirinin müdahalesiyle engellendi
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Samsun'da boşanma sürecindeki R.U., hakkındaki uzaklaştırma kararı nedeniyle adliye koridorunda intihar girişiminde bulundu. Özel güvenlik amiri Zeki Tosun'un anlık müdahalesiyle kurtarılan R.U., gözaltına alınıp ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Samsun Adliyesinde boşanma davası olan ve eşi evden uzaklaştırma kararı aldıran bir kişi girdiği bunalım sonucu adliye koridorunda intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi, olaya müdahale eden özel güvenlik amiri tarafından engellendi.

Olay, Samsun Adliye Sarayı'nın 4. katındaki koridorda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan R.U., eşiyle devam eden anlaşmalı boşanma süreci ve hakkında verilen evden uzaklaştırma kararı nedeniyle bunalıma girdi. Adliye koridorunda intihar girişiminde bulunan R.U.'ya polis ekipleri müdahale ederek ikna etmeye çalıştı. Bu sırada adliyede görevli özel güvenlik amiri Zeki Tosun, şahsın dikkatinin dağıldığı bir anda müdahale ederek R.U.'yu belinden yakalayıp etkisiz hale getirdi. Adliye polisi tarafından gözaltına alınan R.U., ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

"Beni şu anda sokağa attı, sokakta kaldım"

R.U., polis merkezine götürülmeden önce yaptığı açıklamada, hakkında uygulanan 6284 sayılı Kanun'un kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. R.U., "Bizim onunla anlaşmalı boşanma davamız var. Ne yazık ki 6284 sayılı Yasa erkeklere zulüm yasasıdır. Bize bir zulümdür. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Eşim evden gideli 6 ay oldu. Benimle adresi yokken, kendi kiramla oturduğum evden beni uzaklaştırıyorlar. Eşimin benimle alakası yok, MERNİS adresi bile bende yok. Annesinin yanında ikamet etmesine rağmen kanunla beni oturduğum evden uzaklaştırdı. Beni şu anda sokağa attı, sokakta kaldım. Bu 6284 sayılı Yasa'dan erkekler bıktı, ben de bıktım. Kendi kirada oturduğum evden resmen sokağa atıldım. Eşim bana resmen 'Kanuni haklarımı kullanıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Samsun Adliyesi, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Adliyesi'nde intihar girişimi güvenlik amirinin müdahalesiyle engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Adliyesi'nde intihar girişimi güvenlik amirinin müdahalesiyle engellendi - Son Dakika
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