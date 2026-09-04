Denizli Buldan\'da Alzheimer hastası baba oğlunu öldürüp gelinini yaraladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Alzheimer hastası Süleyman U. (93), tartıştığı oğlu İsmail U.'yu (65) tüfekle vurarak öldürdü, gelini Sultan U.'yu (62) da ağır yaraladı. Süleyman U., gözaltına alındı.

ODUN KESME YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 13.00 sıralarında Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Süleyman U. ile oğlu İsmail U. arasında iddiaya göre odun kesme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Süleyman U., tüfekle önce oğlu İsmail U.'ya, ardından gelini Sultan U.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

93 YAŞINDAKİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekibi göğsünden vurulan İsmail U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Koltuk altından vurularak ağır yaralanan Sultan U. ise ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası İsmail U.'nun cesedi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Süleyman U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süleyman U.'nun işlemlerinin sürdüğü bildirildi.