Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var

Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından yılın ikinci yarısına ilişkin ilk 2 aylık enflasyon yüzde 3,66 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentileri doğrultusunda şekillenen 4 farklı senaryoya göre Ocak 2027'de memur ve emekli maaşlarına yapılacak olası zam oranları ve en düşük maaş tablosu hesaplandı.

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin ilk iki aylık toplam enflasyon yüzde 3,66'ya ulaştı. Memur ve emeklilerin 2027 yılının başında alacağı kesin zam oranının belli olması için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Dört aylık kritik verinin ardından milyonlarca yurttaşın cebine girecek olan net tutarlar resmiyet kazanacak.

ZAM HESAPLAMASINDA TEMEL KRİTERLER NELER?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli ve memur maaş artışlarında uygulanan formüller farklılık gösteriyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Maaş artışında, yılın ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) gerçekleşen 6 aylık toplam enflasyon oranı doğrudan baz alınıyor.

Memur ve Memur Emeklileri: Maaş artışında farklı bir mekanizma işliyor. Bu gruptaki yurttaşların aylıklarına, yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı ilave ediliyor.

Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan güncel hesaplamalarda, zam oranlarının yüzde 6,67 ile yüzde 10,8 arasında değişebileceği öngörülüyor.

OCAK 2027 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TAHMİNLERİ LİSTESİ

Ekonomik beklenti anketleri ve kurum tahminleri doğrultusunda, Ocak 2027'de geçerli olması beklenen muhtemel zam oranları ile en düşük maaş tablosu şu şekilde:

1. Merkez Bankası Tahmini

Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 28

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 6,67

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 8,7

En Düşük Memur Maaşı: 74.908 TL

En Düşük Memur Emeklisi: 33.630 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.601 TL

2. Piyasa Katılımcıları Anketi

Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 29,43

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,86

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,91

En Düşük Memur Maaşı: 75.744 TL

En Düşük Memur Emeklisi: 34.005 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.886 TL

3. AA Finans Beklenti Anketi

Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 29,49

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,91

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,97

En Düşük Memur Maaşı: 75.779 TL

En Düşük Memur Emeklisi: 34.021 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.900 TL

4. Finansal Kurumlar Birliği Tahmini