Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var - Son Dakika
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Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var

Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var
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Açıklanan ilk 2 aylık enflasyon verilerinin ardından Ocak 2027 zam oranları için 4 farklı ekonomik beklenti senaryosu netleşti. Kurum tahminleri ve piyasa anketlerine göre memur ve emekli zam oranlarının yüzde 6,67 ile yüzde 10,8 arasında gerçekleşmesi beklenirken, en düşük memur maaşının en yüksek senaryoda 76 bin TL sınırını aşacağı öngörüldü.

Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından yılın ikinci yarısına ilişkin ilk 2 aylık enflasyon yüzde 3,66 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentileri doğrultusunda şekillenen 4 farklı senaryoya göre Ocak 2027'de memur ve emekli maaşlarına yapılacak olası zam oranları ve en düşük maaş tablosu hesaplandı.

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin ilk iki aylık toplam enflasyon yüzde 3,66'ya ulaştı. Memur ve emeklilerin 2027 yılının başında alacağı kesin zam oranının belli olması için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Dört aylık kritik verinin ardından milyonlarca yurttaşın cebine girecek olan net tutarlar resmiyet kazanacak.

ZAM HESAPLAMASINDA TEMEL KRİTERLER NELER?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli ve memur maaş artışlarında uygulanan formüller farklılık gösteriyor.

  • SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Maaş artışında, yılın ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) gerçekleşen 6 aylık toplam enflasyon oranı doğrudan baz alınıyor.
  • Memur ve Memur Emeklileri: Maaş artışında farklı bir mekanizma işliyor. Bu gruptaki yurttaşların aylıklarına, yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı ilave ediliyor.

Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan güncel hesaplamalarda, zam oranlarının yüzde 6,67 ile yüzde 10,8 arasında değişebileceği öngörülüyor.

OCAK 2027 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TAHMİNLERİ LİSTESİ

Ekonomik beklenti anketleri ve kurum tahminleri doğrultusunda, Ocak 2027'de geçerli olması beklenen muhtemel zam oranları ile en düşük maaş tablosu şu şekilde:

1. Merkez Bankası Tahmini

  • Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 28
  • Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 6,67
  • SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 8,7
  • En Düşük Memur Maaşı: 74.908 TL
  • En Düşük Memur Emeklisi: 33.630 TL
  • En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.601 TL

2. Piyasa Katılımcıları Anketi

  • Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 29,43
  • Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,86
  • SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,91
  • En Düşük Memur Maaşı: 75.744 TL
  • En Düşük Memur Emeklisi: 34.005 TL
  • En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.886 TL

3. AA Finans Beklenti Anketi

  • Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 29,49
  • Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,91
  • SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,97
  • En Düşük Memur Maaşı: 75.779 TL
  • En Düşük Memur Emeklisi: 34.021 TL
  • En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.900 TL

4. Finansal Kurumlar Birliği Tahmini

  • Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 30,47
  • Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 8,73
  • SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 10,8
  • En Düşük Memur Maaşı: 76.355 TL
  • En Düşük Memur Emeklisi: 34.279 TL
  • En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 26.096 TL

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var - Son Dakika

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