Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz\'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı panel sistemleri üzerinden ele geçirip "borcunuz var", "haciz başlatıldı" mesajlarıyla usulsüz işlem yürüten avukatlık bürolarına yönelik dev bir operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada 31 avukat hakkında gözaltı kararı verilirken, incelemeye alınan 39 büroluk listede Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğluna ait hukuk bürosunun da yer aldığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir hukuki bağı bulunmayan vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı sistemler aracılığıyla ulaşarak "borcunuz yasal takibe düştü", "uzlaşma sürecini kaçırdınız" veya "hakkınızda haciz işlemi başlatıldı" şeklinde mesajlar gönderen hukuk bürolarına yönelik adli sürecin detaylarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

"HUKUKBİS-ASİSTBİS" SİSTEMİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın önceki safhalarında şüpheliler Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari zafer Çam’dan elde edilen dijital materyallerin teknik incelemesi tamamlandı. Yapılan tespitlerde; İstanbul’da faaliyet gösteren çok sayıda avukatlık bürosuna ait panel erişim kayıtları, kullanıcı bilgileri, Google Authenticator doğrulama kodları, AnyDesk ve TeamViewer gibi uzaktan bağlantı programı izleri ile toplu Excel ve Word dosyaları ele geçirildi. Yasa dışı panellerin avukatlık bürolarındaki bilgisayarlara uzaktan erişim yazılımlarıyla kurulduğu, sisteme girişlerde doğrulama uygulamalarının kullanıldığı ve hesapların büro içerisinden aktif şekilde yönetildiği belirlendi.

KİŞİSEL VERİLERİN TAMAMINA ERİŞMİŞLER

İncelemeye alınan yasa dışı panel sistemlerinde vatandaşların en mahrem bilgilerine erişim sağlayan geniş bir modül yapısı tespit edildi. Sistemde şu sorgulamaların yapılabildiği anlaşıldı:

Vatandaş, kimlik, aile ve yerleşim yeri sorgulama

SGK kayıtları ve çalışan bilgisi sorgulama

GSM numarasından kişi, kimlik bilgisinden telefon numarası tespiti

Tapu kayıtları, mükellef ve ada-parsel sorgulama

Soruşturma kapsamında panellerin satışı ve kurulumunu sağlayan isimlerin yanı sıra, erişim ücretlerinin aktarıldığı Fatih Aslan, Muhammed Sefa Bircan, Talha Çorapçıoğlu, Kaya Aslan, Kurtuluş Hüneroğlu ve Ali Çorapçıoğlu adına kayıtlı banka hesaplarındaki para transferleri de delil dosyasına girdi.

SOLMAZ'IN OĞLUNUN BÜROSU DA LİSTEDE

Elde edilen dijital ve mali deliller doğrultusunda İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla 31 avukatlık bürosunda arama, el koyma ve dijital inceleme tedbirleri uygulanmaya başlandı. İnceleme kararı verilen bürolar arasında 21. sırada Solmaz Partners da yer aldı. Büronun avukatı Ali Faruk Solmaz’ın, HSK’nın Kasım 2025 kararnamesiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Ramazan Solmaz’ın oğlu olduğu öğrenildi.

İŞTE İNCELEME YAPILAN HUKUK BÜROLARI;

Arama ve el koyma kararı çıkarılan avukatlık bürolarının tam listesi şu şekilde: