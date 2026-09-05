Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin - Son Dakika
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Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
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Muğla’nın Milas ilçesinde 10 milyon lira harcanarak er meydanlı, 3 gün 3 gece süren düğünle evlenen Özbek gelin, gerdek gecesinin sabahında 5 milyon liralık altınlarla kayıplara karıştı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli gelin hakkındaki iddiaları reddederken, polis kayıp altınların peşine düştü.

Muğla’nın Milas ilçesinde 10 milyon lira harcanarak 3 gün 3 gece sürdürülen ve er meydanı kurulan düğünün ardından, Özbekistan uyruklu gelin yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyalarıyla sırra kadem bastı. Şikayet üzerine gözaltına alınan gelin hakkındaki iddiaları reddetti.

Milas'ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Ateşoğlu ile aracılar vasıtasıyla tanıştığı Özbekistan uyruklu Mamura Burkhanova (Culponova), görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Yöresel geleneklerin eksiksiz uygulandığı ve Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanlarının er meydanına çıktığı düğün organizasyonu için yaklaşık 10 milyon lira harcandı.

DÜĞÜN BİTTİ, GELİN VE MİLYONLUK TAKILAR KAYBOLDU

Üç gün üç gece süren ve gece yağlı güreşleriyle dikkat çeken rüya gibi düğünün hemen ardından Ateşoğlu ailesi büyük bir şok yaşadı. Gelinin evde olmadığını fark eden aile yaptıkları aramada, düğünde takılan yaklaşık 4 ila 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının da yerinde olmadığını tespit etti.

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

"ONURUMUN, GURURUMUN PEŞİNDEYİM"

Giden paradan çok yaşadıkları gurur kırıklığına vurgu yapan mağdur baba Mehmet Ateşoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Sadece güreşlerin düzenlenmesi için 1.500.000 TL harcadım. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun, gururumun peşindeyim."

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

GÖZALTINA ALINAN GELİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ateşoğlu ailesinin Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Özbek gelin, emniyetteki ilk ifadesinde hakkındaki ağır suçlamaları reddetti. 

Eşinden sürekli tehdit ve hakaret gördüğünü, bu yüzden korkarak annesinin evine sığındığını iddia eden Burkhanova’nın ifadesinde şu detaylar öne çıktı:

  • Ziynet Eşyası İddiası: Yanına sadece 20 çeyrek altın ile 226 bin TL aldığını öne süren gelin, geri kalan milyonluk altınların kayınpederinde kaldığını savundu.
  • Arama Sonucu: Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda iddia edilen kayıp altınlara rastlanmadı.

Polis ekiplerinin, milyonluk ziynet eşyalarının akıbetini ortaya çıkarmak ve olayın perde arkasını aydınlatmak amacıyla yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Güncel, Polis, Milas, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Yener Ayvat Yener Ayvat:
    kısa yoldan partayı bulma hayelleri o para ile özbekistanda neler yapılır neler 2 0 Yanıtla
  • Halil aykır Halil aykır:
    Herkese beyin dağıtılırken bunlar neredeymiş.Bu ilk değil ,çok defa olan bir olay. 2 0 Yanıtla
  • Kemal Kemal:
    akılsızlık 2 0 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    kdtskhjpjö 0 0 Yanıtla
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