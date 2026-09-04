Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğiniz her şeyi yaptım - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğiniz her şeyi yaptım

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğiniz her şeyi yaptım
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Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gören Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini rahatlattı. Yılmaz, bu süreçte sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini açıkladı.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanan Yılmaz, göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen komedyene anjiyo uygulanmış ve durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Tedavisinin ardından toparlanan Yılmaz, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafın altına samimi bir not düştü.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğiniz her şeyi yaptım

“SİGARAYI BIRAKTIM, KİLOYU VERDİM”

Yaşadığı sürecin ardından hayatında yaptığı değişikliklerden bahseden Yılmaz, “Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim” dedi. Esprili üslubunu da sürdüren komedyen, “İstediğiniz her şeyi yaptım, sıra toplumda” ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, “Allah’a şükür sağlığım iyi” diyerek son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğiniz her şeyi yaptım

SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu süreçte kendisine destek olanlara da teşekkür eden Yılmaz, “Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız” sözlerini kullandı.

Kalp ve damar sağlığı konusunda da takipçilerine uyarıda bulunan komedyen, “Bir haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli” ifadeleriyle kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Son Dakika Magazin Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğiniz her şeyi yaptım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • NET VİZYON NET VİZYON:
    40 sene sigara iç kriz geçirince bırak.Sigaranında hatırı kalır.yiyeceğini yemişsin bırakma bence 0 0 Yanıtla
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