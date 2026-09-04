Aile içi tartışmada oğlunu ve gelinini vurdu

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen aile içi kavga kanlı bitti. Akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürülen yaşlı adam, dehşet saçarak oğlu ve gelinini av tüfeğiyle yaraladı.

OĞLU VE GELİNİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Olay, Buldan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, S. U. isimli yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu İ. U. ve gelini S. U. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan S. U., evde bulunan av tüfeğini alarak oğlu ve gelinini hedef aldı. Yaşlı adamın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, talihsiz karı kocaya isabet etti.

SİLAH SESLERİ MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Sessizliği bozan silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, kanlar içinde kalan karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S. U.'yu gözaltına aldı. Yaşlı adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki iddialar da incelemeye alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.