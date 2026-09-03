Dışişleri, AB'ye Rum propagandasına alet olmama çağrısı yaptı - Son Dakika
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Dışişleri, AB'ye Rum propagandasına alet olmama çağrısı yaptı

Dışişleri, AB\'ye Rum propagandasına alet olmama çağrısı yaptı
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun bir komisyonunun 2027 AB bütçesine ilişkin görüşünde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira amacıyla inşa edeceği sözde anıta kaynak ayrılmasını tavsiye ettiğini bildirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 AB bütçesine ilişkin verdiği görüşte, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının tavsiye edildiği belirtilerek, "AB yetkililerine, attıkları her adımla Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 AB bütçesine ilişkin verdiği görüşte, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının da tavsiye edildiği öğrenilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve Ada'nın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir. Rum tarafınca ortaya atılan iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır.

AB kurumlarının, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine, tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması, toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir. AB yetkililerine, attıkları her adımla Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri, AB'ye Rum propagandasına alet olmama çağrısı yaptı - Son Dakika

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