Eski bakan Denizolgun'un ölümünde doktorunu yalanlyan kanıt - Son Dakika
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Eski bakan Denizolgun'un ölümünde doktorunu yalanlyan kanıt

Eski bakan Denizolgun\'un ölümünde doktorunu yalanlyan kanıt
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir belge ortaya çıktı. İfadesinde yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan eden Doktor Nurettin Demirkol’un, 8 Eylül 2016 gecesi 155 Polis İmdat hattını bizzat aradığı belirlendi. İhbar çözüm tutanağında Demirkol’un kendisini “Ben Doktor Nurettin Demirkol” diye tanıttığı ve ölümü “beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm” sözleriyle bildirdiği görüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada, yıllar önce yapılan acil çağrı ihbarının çözüm tutanağı dosyaya girdi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Doktor Nurettin Demirkol’un, olay tarihinde acil ihbarı kimin yaptığını bilmediğini beyan ettiği öğrenilmişti. Ancak 8 Eylül 2016 tarihli 155 Acil Çağrı İhbarı Çözüm Tutanağı, ihbarı yapan kişinin bizzat Demirkol olduğunu ortaya koydu.

“BEN DOKTOR NURETTİN DEMİRKOL”

Tutanağa göre ilk telefon görüşmesi saat *00.29’da* gerçekleşti. 155 operatörünün telefonu açmasının ardından ihbarcı kendisini açıkça “Ben Doktor Nurettin Demirkol.” sözleriyle tanıttı. Demirkol daha sonra operatöre, aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

İhbar tutanağına geçen ifadeye göre Demirkol, “Aile hekimi olduğum bir hastam var, ani olarak vefat etmiş. Hükümet tabibinin görmesi gerekiyor. Belki muhtemelen ölüm nedeni belli değil, hâkimin savcının görmesi gerekiyor.” dedi.

ÖLÜM NEDENİNİN BELLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

155 operatörü Demirkol’dan olayın gerçekleştiği adresi istedi. Demirkol, olay yerinin Beykoz Riva’daki Öğümce Köyü olduğunu söyledi ancak açık adresi tam olarak bilmediğini ifade etti.

Bölgenin jandarma sorumluluk alanında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine operatör, Demirkol’dan 156 Jandarma hattıyla iletişime geçmesini istedi. İlk telefon görüşmesi bu şekilde sona erdi. Ancak Demirkol yalnızca birkaç dakika sonra 155’i ikinci kez aradı.

4 DAKİKA SONRA 155’İ YENİDEN ARADI

İhbar çözüm tutanağına göre ikinci görüşme saat *00.33’te* başladı. Demirkol bu kez de kendisini açık şekilde tanıtarak “Biraz önce aramıştım, Doktor Nurettin Demirkol. Vefat eden biriyle alakalı...” dedi.

Demirkol, jandarmayla görüştüğünü ancak bölgenin polis sorumluluk alanında olduğunun kendisine söylendiğini belirterek yeniden 155’ten yardım istedi.

OPERATÖR SORDU: “BURADA ŞÜPHELİ ÖLÜM KONUSU MU VAR?”

Görüşmenin en dikkat çekici bölümü ise 155 operatörünün ölümün niteliğini sormasıyla yaşandı. Operatör Demirkol’a “Burada şüpheli ölüm konusu mu var?” diye sordu.

Demirkol’un cevabı tutanağa şöyle geçti: “Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm; beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm.”

Böylece Demirkol’un, olay gecesi yaptığı ihbarda ölümü yalnızca “ani ölüm” olarak değil, doğrudan *“şüpheli ölüm”* şeklinde nitelendirdiği de ortaya çıktı.

“SAVCININ GÖRMESİ GEREKİYOR”

Demirkol’un ilk görüşmede kullandığı bir başka ifade de soruşturma açısından dikkat çekti. Doktor Demirkol, ölüm nedeninin belli olmadığını belirterek “hâkimin, savcının görmesi gerekiyor”** ifadelerini kullandı.

155 operatörü de adres bilgisini aldıktan sonra ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi için kaydı oluşturdu. Görüşmenin sonunda operatör, olay yerinin bulunamaması hâlinde Demirkol’un ihbar sırasında kullandığı telefon numarası üzerinden kendisine ulaşılacağını söyledi.

Demirkol ise “Tamam, bekliyoruz efendim.” yanıtını verdi. Arka plandaki bir kişinin “Abi ulaştınız mı?” sorusuna da Demirkol’un “Ulaştım” dediği tutanağa yansıdı.

İFADESİYLE 155 KAYDI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında ifade veren Demirkol’un, yıllar önce acil ihbarda bulunan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan etmesine karşın, resmî 155 ihbar çözüm tutanağında iki ayrı telefon görüşmesinde de kendisini ismiyle tanıttığı görüldü.

Demirkol’un ayrıca ölümün nedeninin belli olmadığını söylemesi, savcının olayla ilgilenmesi gerektiğini belirtmesi ve ölümü iki kez “şüpheli, beklenmedik ani ölüm” şeklinde tanımlaması soruşturmadaki dikkat çekici ayrıntılar arasına girdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski bakan Denizolgun'un ölümünde doktorunu yalanlyan kanıt - Son Dakika

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