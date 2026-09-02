Melih Gökçek, gazeteci Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu

"Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, gazeteci Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

“İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA OLUP, TAMAMEN ASILSIZDIR”

Gökçek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde Murat Ağırel tarafından şahsıma atfedilen ve kamuoyunda tartışmalara yol açan, adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz bulunduğu yönündeki mesnetsiz iddialar hakkında ikinci kez bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, tamamen asılsızdır. Adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz olduğuna dair dile getirilen beyanlar tapu kaydına dayanmamaktadır. Bu tür iddialar, şahsımı ve ailemi hedef alarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma çabası taşımaktadır.

“HUKUKA VE ADALETE OLAN İNANCIMIZ TAMDIR”

Tüm mal varlığım ve taşınmazlarım e-Devlet kayıtlarında şeffaf bir şekilde yer almaktadır. e-Devlet kayıtlarına girildiğinde bu tür bir durumun mevcut olmadığı açıkça görülecektir. Hukuka ve adalete olan inancımız tamdır. Bu tür asılsız ve iftira niteliğindeki iddiaları ortaya atanlar hakkında, şahsiyet haklarımızın korunması amacıyla Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında cezalandırılması için Murat Ağırel hakkında resmi suç duyurusunda bulunulmuştur”