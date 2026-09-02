KKTC'de batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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KKTC'de batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

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KKTC açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın, geminin su aldığı anlarda koltuğunda oturduğu son görüntüleri ortaya çıktı. Eşi Özlem Pancar, yaşadığına dair umudunu koruduğunu belirterek, kendisinden haber beklediklerini söyledi.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kaybolan yolcular arasında bulunan Hatay Samandağlı Nihat Pancar'ın (51) gemideki son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı.

FELAKET ANINDA KADRAJA GİRDİ

Geminin su aldığı anlarda bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayıtta, Pancar'ın da kadraja girdiği görüldü. Kaydı yapan kişinin, geminin su aldığını ve yetkililerin bu duruma el atmasını gerektiğini söylediği anlarda, Pancar'ın da sakin bir şekilde koltuğunda oturduğu görüldü. Görüntüyü çeken kişinin ise kazada kurtarılan kişiler arasında olduğu öğrenildi.

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından eşi Özlem Pancar, yaşadığına dair umudunu koruduğunu belirterek, kendisinden gelecek haberi beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KKTC'de batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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