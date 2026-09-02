KKTC\'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında pazar günü Filo Denizcilik'e ait katamaran tipi geminin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 yolcudan birinin cansız bedenine ulaşılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ARIKLI'NIN PARTİSİ HÜKÜMETTEN ÇEKİLİYOR

Facia, KKTC'de hükümet krizine neden oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Kararın ardından Arıklı'dan sürpriz bir adım geldi. Aynı zamanda Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı olan Arıklı, Parti Meclisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı. Arıklı, kararın yarın Başbakan Ünal Üstel’e yazılı olarak bildirileceğini söyledi.

"BU BENİM BEKLEDİĞİM BİR FIRSATTI"

Başbakan Ünal Üstel'in kendisini aradığını belirten Arıklı, Üstel'in kendisine, "Soruşturmanın selameti açısından seni görevden almak zorundayım” dediğini aktardı. Arıklı, “Bu benim aslında iki yıldan beridir beklediğim bir fırsattı. Bana bu fırsatı verdiği için Sayın Başbakan’a teşekkür ederim” dedi.

Hükümetteki sıkıntılar nedeniyle zaman zaman istifanın eşiğine geldiğini ancak tepkiler üzerine geri adım attığını dile getiren Arıklı, “Sayın Başbakan şimdi bana bu fırsatı verdi” ifadelerini kullandı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı

Arıklı, “Bu birkaç gün için, ta ki naaşlar bulunana kadar herhangi bir açıklama yapma niyetinde değiliz. Netice itibarıyla hükümetten çekiliyoruz.” diye konuştu.

Öte yandan Erhan Arıklı, görevden alınmadan kısa süre önce bir açıklama yaptı. Arıklı, "Zaruri bir açıklama" başlığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görevlendirilen kaza kırım ekibinin, soruşturma ve inceleme amacıyla KKTC’ye geldiğini belirtti. Soruşturmanın sağlıklı ve bağımsız şekilde yürütülebilmesi amacıyla Limanlar Dairesi konusunda adım atacaklarını açıklayan Arıklı, "Soruşturmanın selameti açısından, soruşturma bitinceye kadar Limanlar Dairemizin bakanlığımızdan alınıp Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceğiz" dedi.

"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİM"

Gemi kazasında hukuki veya adli bir sorumluluğunun bulunması halinde adli makamların önünde herhangi bir engel olmaması gerektiğini belirten Arıklı, Cumhuriyet Meclisi’ne başvuracağını açıkladı. Arıklı, "Gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğumuz varsa, adli makamların bu konuda rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifademin alınıp yargıya taşınabilmesi için, yarın Cumhuriyet Meclisi’ne başvurup dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

Arıklı ayrıca, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin talebinin Cumhuriyet Meclisi’nin yapacağı ilk olağanüstü birleşimde görüşülmesini isteyeceğini bildirdi. Arıklı, aldığı kararın ardından yarın "hükümetten çekilme" gündemiyle yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısının da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.