Erdoğan\'dan Çiftçi için başsağlığı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çiftçi'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Erdoğan, "AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kadın Kolları da yayımladığı mesajda, Çiftçi'nin vefatından duyulan üzüntüyü dile getirerek ailesine, sevenlerine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.