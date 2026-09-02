33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler - Son Dakika
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33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler

33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler
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İngiltere'de 1993 yılında kurulan giyim zinciri Leading Labels, yaşadığı mali sıkıntıların ardından tasfiye sürecine girerek 15 mağazasının tamamını kapatma kararı aldı. 33 yıllık faaliyetini sonlandıran şirket, mağazalardaki stokları eritmek için yüzde 75'e varan indirim uygulamaya başladı.

İngiltere'de perakende sektöründeki sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. Calvin Klein, Wrangler, Elle ve Joules gibi farklı markaların ürünlerini indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşturan Leading Labels, 33 yıllık faaliyetinin ardından mağazalarını kapatma kararı aldı.

Şirketin internet sitesi de faaliyetlerini durdururken, mağazalarda bulunan ürünlerin tamamen eritilmesi amacıyla kapanış satışları devam ediyor.

15 MAĞAZANIN TAMAMI KAPANACAK

Leading Labels'ın mali sıkıntıları yılın ilk aylarında belirginleşti. Şirket, 26 Mayıs'ta tasfiye sürecine girerken işlemlerin yürütülmesi amacıyla tasfiye memuru görevlendirildi.

Daha önceki resmi kayıtlarda şirketin zamanında teslim edilmemiş mali hesaplarının bulunduğu da görüldü.

Tasfiye kararıyla birlikte Basildon, Bolton, Boston, Carlisle, Ipswich, Lincoln, Norwich ve Stevenage'in de aralarında bulunduğu 15 noktadaki mağazaların tamamının kapatılması planlandı.

Kararın uygulanmasıyla Leading Labels'ın İngiltere'deki 33 yıllık mağazacılık serüveni sona erecek.

İNDİRİMLER YÜZDE 75'E ÇIKTI

Kapanış sürecinin ilerlemesiyle mağazalardaki indirim oranları da artırıldı. Kalan ürünlerde yüzde 75'e varan indirimler uygulanmaya başlandı.

Şirketin amacı, mağazaların kapıları tamamen kapanmadan önce mevcut stokları mümkün olduğunca eritmek.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SIKINTILAR ARTIYOR

Leading Labels'ın kapanışı, İngiltere'de fiziksel mağazacılığın karşı karşıya kaldığı sıkıntıların son örneklerinden biri oldu.

Artan işletme maliyetleri, mağazalara gelen müşteri sayısındaki düşüş ve tüketicilerin giderek daha fazla internet alışverişine yönelmesi, özellikle geleneksel giyim mağazaları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Leading Labels'ın tüm şubelerinin kapanmasıyla birlikte 1993 yılında başlayan 33 yıllık dönem de sona erecek.

İngiltere, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İngiltere 33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ersan Yasar Ersan Yasar:
    Hepsi kapanacak başka çare yok 2 0 Yanıtla
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