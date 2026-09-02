ABD düğün evini kana buladı, İran'dan jet misilleme geldi - Son Dakika
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ABD düğün evini kana buladı, İran'dan jet misilleme geldi

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ABD'nin İran'ın Sirik kentinde düğün düzenlenen bir konuta gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. İran, saldırıya misilleme olarak Ürdün'deki ABD üssünü balistik füzelerle, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nü ise kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu.

ABD ile İran arasındaki çatışmalarda gerilim yeni saldırılarla tırmandı. ABD'nin İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde düzenlediği hava saldırısında, düğün töreninin gerçekleştirildiği bir konut hedef alındı.

DÜĞÜN EVİNDE CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen konuta gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

Nefisi, saldırıda 50 kişinin de yaralandığını bildirdi. İlk açıklamada can kaybının en az 2 olduğu duyurulmuştu.

İRAN'DAN ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜNE BALİSTİK FÜZE

Düğün evine yönelik saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu misilleme yaptığını duyurdu.

Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait "Camp Titin" üssünün balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Saldırının ABD'nin Sirik'teki düğün evini vurmasına karşılık gerçekleştirildiği kaydedilirken, İran tarafı saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü. Bu iddiaya ilişkin ABD tarafından henüz bir doğrulama yapılmadı.

BAHREYN'DEKİ ABD ÜSSÜNE KAMİKAZE İHA SALDIRISI

İran'ın misillemesi Ürdün'le sınırlı kalmadı. İran ordusu, ülkenin güneyindeki bölgelere yönelik saldırılara karşılık Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nü de hedef aldığını açıkladı.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, saldırının "Şimşek" operasyonunun 29. aşaması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki radar tesisleri ile ABD askerlerinin bulunduğu merkezlerin kamikaze İHA'larla vurulduğu belirtildi.

İran ordusu açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki radar tesislerini ve ABD'li terörist güçlerin toplandığı merkezleri yoğun imha edici İHA saldırılarıyla hedef aldı." ifadelerini kullandı.

İRAN: SALDIRILAR DEVAM EDECEK

İran ordusu, Şeyh İsa Hava Üssü'nün Basra Körfezi'ndeki ABD'nin önemli askeri noktalarından biri olduğunu belirterek üste helikopter ve İHA parçalarının bakım ve onarımının yapıldığını, ayrıca keşif uçaklarının konuşlandırıldığını kaydetti.

Tahran yönetimi, ABD'ye yönelik saldırıların devam edeceğini bildirdi.

ABD İRAN'DA SALDIRI BAŞLATMIŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun açıklamasının ardından İran basını; Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. İran devlet televizyonu ayrıca Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Böylece ABD'nin Sirik'teki saldırısının ardından İran, Ürdün'deki ABD üssünü balistik füzelerle, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nü ise kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıklayarak karşılık verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Bahreyn, Ürdün, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD düğün evini kana buladı, İran'dan jet misilleme geldi - Son Dakika

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