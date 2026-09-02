Kayseri Melikgazi'de Akraba Kavgası Kanlı Bitti, 24 Yaşındaki F.K. Bıçaklanarak Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de Akraba Kavgası Kanlı Bitti, 24 Yaşındaki F.K. Bıçaklanarak Ağır Yaralandı

Kayseri Melikgazi\'de Akraba Kavgası Kanlı Bitti, 24 Yaşındaki F.K. Bıçaklanarak Ağır Yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki F.K., bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Bölükbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında çıkan kavgada S.K., F.K.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.K., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Şüpheli S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki genç bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bölükbaşı Caddesi üzerinde iddiaya göre akrabalar arasında çıkan kavgada S.K., F.K.'yi (24) bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan F.K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırdı. Şüpheli S.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Melikgazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Olaylar, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Melikgazi'de Akraba Kavgası Kanlı Bitti, 24 Yaşındaki F.K. Bıçaklanarak Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de Akraba Kavgası Kanlı Bitti, 24 Yaşındaki F.K. Bıçaklanarak Ağır Yaralandı - Son Dakika
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