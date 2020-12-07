Son Dakika Erciyes Haberleri

13:53 Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, katlı kavşak çalışmalarını denetledi Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada başlatılan katlı kavşak çalışmalarını denetledi.

11:54 Kayseri'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Kayseri'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Kayseri merkezde oluşan sisin, Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

11:49 Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti - Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti Mutluluktan karda yüzüp, yüzünü karla yıkadı Erciyes'te yağan kar işletmecileri mutlu etti.

09:22 Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Erciyes Dağı manzarası ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

21:58 Kayseri'nin Hacılar ilçesine kar yağdı KAYSERİ'de, kent merkezinde etkili olan soğuk hava nedeniyle akşam saatlerinde Hacılar ve Sarız ilçelerine kar yağdı.

17:25 Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasından "ulaşım ücreti" tepkisi Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, "Ücretlerle ilgili yapılacak yanlış uygulamaların karşısında olacağız ve işçilerimizin yol paraları ödenmezse biz bunu hukuk zeminine taşıyacağız." dedi.

09:53 Erciyes Projesi'nde C130 uçaklarının sistemleri TUSAŞ tarafından millileştiriliyor Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık ekosisteminin tüm alanlarında dünya standartlarında hizmet sağlamaya devam ediyor.

14:47 Başkan Yalçın'ın 'Uzay sohbeti' Konya'da da yankı buldu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın uzaya meraklı Konya Altınekin'li gençlerle yaptığı video konferans, Konya'da da geniş yankı buldu.

09:31 Son dakika haberleri | Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de jandarma; trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralamalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim yaptı.

19:15 Erciyes Üniversitesinde yerli aşıda faz-2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (ERAGEM) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yerli aşı adayının faz-2 çalışmalarına 15 Aralık'tan sonra başlanması öngörülüyor.

10:44 Başkan Yalçın'dan Konyalı gençlere tebrik Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, güneşin ve dünyanın dönüşüne dair hararetli tartışmalarıyla bütün Türkiye'nin dikkatini çeken Konya Altınekinli gençlerle video konferans yöntemiyle sohbet etti.

17:00 Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi' Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi' Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen 'Benim İşim Girişim Yarışması' 3. dönem yarışmasına katılan Eye Loc takımı, kapalı alanlarda yol bulmayı kolaylaştıran 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi' isimli projeleri ile yarışma 3.'sü oldu.

16:25 ERÜ Rektörü Çalış, yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Dış İlişkiler Ofisi ve Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Erciyes Üniversitesine kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin katılımı ile online tanışma toplantısı düzenlendi.

11:11 Genç girişimci taşınabilir masaüstü CNC freze makinesi üretti Çocukluğundan bu yana babasıyla mekanik cihazların içini açan ve zamanla makine tasarlamak tutkusu haline gelen genç girişimci Enes Serdar Kartal, okulda, evde, sanayide rahatlıkla kullanılabilecek, farklı malzemeleri işleyebilen taşınabilir masaüstü CNC freze makinesi üretti.

15:48 Başkan Büyükkılıç'a Dünya Engelliler Günü'nde ziyaret Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla engelliler ziyaret etti.

08:39 Kayak merkezleri yılbaşında dolacak KAR yağışının başlamasıyla Türkiye'de 50'yi aşkın kayak merkezinde hazırlıklar tamamlandı.

16:09 Erciyes Kayak Merkezi için Kayseri'ye haftada 10 uçak inecek Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, önümüzdeki günlerde yabancı turistlerin geleceğini belirterek, Kayseri'ye haftada 10 uçağın ineceğini bildirdi.

15:25 Erciyes'e kış sezonunda haftada 10 uçak turist gelecek - Erciyes'e kış sezonunda haftada 10 uçak turist gelecek Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı: "Dağdaki işletmeler güvenlik sertifikalarını aldı" "Erciyes Kayak Merkezi alınan önlemlerle kış sezonuna hazır halde" Koronavirüs tedbirleri kapsamında kış sezonunda...

15:05 - Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı - - Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı: "Aralık sonuna kadar bütün pistlerimizi açmış olacağımızı düşünüyoruz" Türkiye'de kış turizminin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı.

13:12 DHA YURT BÜLTENİ - 8 Gölcük Tabiat Parkı, havadan görüntüleriyle hayran bırakıyorBOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın hayran bırakan manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

12:22 Kayseri'de kiracı, dükkan sahibini bıçaklayarak yaraladı KAYSERİ'de erkek kuaförü İsmail Erciyes, kira borcunu ödemesini isteyen dükkan sahibi Osman Aydoğdu'yu çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.

08:33 Akrabalarını yaralayan husumetlisini tüfekle öldürdü Akrabalarını yaralayan husumetlisini tüfekle öldürdüANKARA'da, taksi şoförü Berkay G., akrabalarını silahla yaralayan husumetlisi Sedat Ergin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

08:32 DHA YURT BÜLTENİ-2 İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı İZMİR'in Bornoava ilçesinde Volkan A., kavga ettiği Devran G.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

07:48 İntikam cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Ankara'nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürmüştü.

01:27 AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ ANKARA'da, taksi şoförü Berkay G., akrabalarını silahla yaralayan husumetlisi Sedat Ergin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

00:49 Ankara'da intikam cinayeti Ankara'da intikam cinayeti Ankara'da husumetli olduğu kişiyi sokak ortasında öldürdü Ankara'nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü.

15:49 Kalani Brown Kapadokya'da Bellona Kayseri Basketbol'un son transferi Amerikalı pivot Kalani Brown takım arkadaşları ile birlikte Nevşehir Kapadokya'yı gezdi.

15:03 Başkan Büyükkılıç Develi'de İlçe ziyaretlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde incelemelerde bulundu.

12:51 Erciyes'teki pistlerde yapay karlama tüm hızıyla sürüyor - Erciyes'teki pistlerde yapay karlama tüm hızıyla sürüyor Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nde yapay karlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

11:28 Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi - Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi Ampute Futbol Milli Takımı forması giyerken, kayakta Türkiye'de tek oldu Harun Mut, azmi ve hırsı ile evde oturan engellilere örnek oldu Kayseri'de protezini yeniletmek için gittiği iş yerinde tanıştığı...

11:27 Melikgazi'de öğrenci yurdu için protokol imzalandı Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan arsa üzerine hayırsever Yusuf Silay tarafından yapılacak olan öğrenci yurdu için protokol imzalandı.

14:08 Baktır ve Çakıcı ailesinin acı günü Erciyes Anadolu Holding'in Reklam Müdürü Mehmet Emin Çakıcı'nın eşi Zeynep Çakıcı hayatını kaybetti.

12:08 Kapadokya'da balonlar güneşin doğuşu için havalandı 'Güzel atlar diyarı' olarak bilinen Kapadokya'da sabahın ilk ışıkları ile beraber havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde kartpostallık fotoğraflar oluşturdu.

11:23 Son dakika haberi... "Notaların formülünü" çözdü, çocukluk hayalini 17 yıl sonra gerçekleştirdi Son dakika haberleri... Kayseri'de 9 yaşında bağlama çalmasını öğrenen matematik öğretmeni 29 yaşındaki Tuğba Çimencan, halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu ile yaptığı düetle 17 yıllık hayalini gerçekleştirdi.

15:19 Erciyes Üniversitesine akredite gıda laboratuvarı kurulacak Erciyes Üniversitesine gıda sanayicilerinin yararlanabileceği akredite gıda laboratuvarı ve Ar-Ge merkezi kurulacak.

20:37 Bakan Koca'dan "aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" paylaşımı Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.

19:12 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

14:26 Erciyes'te kayak sezonu için suni karlama başladı TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ndeki kayak pistlerinde, suni karlama çalışması başlatıldı.

12:55 Erciyes'te yapay karlama çalışmaları başladı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapay karlama çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.

11:05 Turistler Kapadokya'da sonbaharın renklerini gökyüzünden izliyor Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistlerin sonbaharda hazan renklerine bürünen doğal güzellikleri gökyüzünden izlemelerine imkan sunuyor.

17:02 TÜSEB Başkanı Erhan Akdoğan'dan ERÜ'ye ziyaret Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Erciyes Üniversitesini (ERÜ) ziyaret ederek, TÜSEB desteği ile yürütülen aşı çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.

12:16 DHA YURT BÜLTENİ - 8 Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyorKAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen yerli ve milli Covid-19 aşısında Faz 1 çalışması kapsamında ikinci doz aşılamanın başlayacağını belirtti.

11:40 Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen yerli ve milli Covid-19 aşısında Faz 1 çalışması kapsamında ikinci doz aşılamanın başlayacağını belirtti.

11:25 Başkan Büyükkılıç: "Üniversiteler ile işbirliği geliştirilmeli" Erciyes Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından bu yıl ilk kez başlatılan Kurumsal Akreditasyon Dış Paydaşlar Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.