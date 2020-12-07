Son Dakika Erciyes Haberleri

- 13:53 Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, katlı kavşak çalışmalarını denetledi
Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada başlatılan katlı kavşak çalışmalarını denetledi.
- 13:52 Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan'dan Erciyes ayrı bir güzel
Kocasinan'da kış mevsimiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.
- 11:54 Kayseri'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kayseri'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Kayseri merkezde oluşan sisin, Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
- 11:49 Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti
- Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti Mutluluktan karda yüzüp, yüzünü karla yıkadı Erciyes'te yağan kar işletmecileri mutlu etti.
- 09:22 Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Erciyes Dağı manzarası ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
- Dün 21:58 Kayseri'nin Hacılar ilçesine kar yağdı
KAYSERİ'de, kent merkezinde etkili olan soğuk hava nedeniyle akşam saatlerinde Hacılar ve Sarız ilçelerine kar yağdı.
- Dün 17:25 Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasından "ulaşım ücreti" tepkisi
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, "Ücretlerle ilgili yapılacak yanlış uygulamaların karşısında olacağız ve işçilerimizin yol paraları ödenmezse biz bunu hukuk zeminine taşıyacağız." dedi.
- Dün 12:03 Erciyes Kayak Merkezi "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikası aldı
Erciyes Kayak Merkezi'ne Güvenli Kayak Merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verildi.
- Dün 09:53 Erciyes Projesi'nde C130 uçaklarının sistemleri TUSAŞ tarafından millileştiriliyor
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık ekosisteminin tüm alanlarında dünya standartlarında hizmet sağlamaya devam ediyor.
- 07.12.2020 16:00 Kocasinan yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi
Kocasinan Belediyesi, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi.
- 07.12.2020 14:47 Başkan Yalçın'ın 'Uzay sohbeti' Konya'da da yankı buldu
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın uzaya meraklı Konya Altınekin'li gençlerle yaptığı video konferans, Konya'da da geniş yankı buldu.
- 07.12.2020 09:31 Son dakika haberleri | Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de jandarma; trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralamalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim yaptı.
- 06.12.2020 19:15 Erciyes Üniversitesinde yerli aşıda faz-2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak
Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (ERAGEM) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yerli aşı adayının faz-2 çalışmalarına 15 Aralık'tan sonra başlanması öngörülüyor.
- 05.12.2020 10:44 Başkan Yalçın'dan Konyalı gençlere tebrik
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, güneşin ve dünyanın dönüşüne dair hararetli tartışmalarıyla bütün Türkiye'nin dikkatini çeken Konya Altınekinli gençlerle video konferans yöntemiyle sohbet etti.
- 04.12.2020 17:00 Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi'
Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi' Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen 'Benim İşim Girişim Yarışması' 3. dönem yarışmasına katılan Eye Loc takımı, kapalı alanlarda yol bulmayı kolaylaştıran 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi' isimli projeleri ile yarışma 3.'sü oldu.
- 04.12.2020 16:25 ERÜ Rektörü Çalış, yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Dış İlişkiler Ofisi ve Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Erciyes Üniversitesine kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin katılımı ile online tanışma toplantısı düzenlendi.
- 04.12.2020 16:06 Bakan Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz Çalıştayı'na katılacak
Uluslararası Üniversiteler Konseyi tarafından, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 'Doğu Akdeniz Çalıştayı' düzenlenecek.
- 04.12.2020 11:11 Genç girişimci taşınabilir masaüstü CNC freze makinesi üretti
Çocukluğundan bu yana babasıyla mekanik cihazların içini açan ve zamanla makine tasarlamak tutkusu haline gelen genç girişimci Enes Serdar Kartal, okulda, evde, sanayide rahatlıkla kullanılabilecek, farklı malzemeleri işleyebilen taşınabilir masaüstü CNC freze makinesi üretti.
- 03.12.2020 15:48 Başkan Büyükkılıç'a Dünya Engelliler Günü'nde ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla engelliler ziyaret etti.
- 03.12.2020 08:39 Kayak merkezleri yılbaşında dolacak
KAR yağışının başlamasıyla Türkiye'de 50'yi aşkın kayak merkezinde hazırlıklar tamamlandı.
- 02.12.2020 16:09 Erciyes Kayak Merkezi için Kayseri'ye haftada 10 uçak inecek
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, önümüzdeki günlerde yabancı turistlerin geleceğini belirterek, Kayseri'ye haftada 10 uçağın ineceğini bildirdi.
- 02.12.2020 15:25 Erciyes'e kış sezonunda haftada 10 uçak turist gelecek
- Erciyes'e kış sezonunda haftada 10 uçak turist gelecek Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı: "Dağdaki işletmeler güvenlik sertifikalarını aldı" "Erciyes Kayak Merkezi alınan önlemlerle kış sezonuna hazır halde" Koronavirüs tedbirleri kapsamında kış sezonunda...
- 02.12.2020 15:05 - Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı
- - Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı: "Aralık sonuna kadar bütün pistlerimizi açmış olacağımızı düşünüyoruz" Türkiye'de kış turizminin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı.
- 01.12.2020 13:12 DHA YURT BÜLTENİ - 8
Gölcük Tabiat Parkı, havadan görüntüleriyle hayran bırakıyorBOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın hayran bırakan manzaraları drone ile havadan görüntülendi.
- 01.12.2020 12:22 Kayseri'de kiracı, dükkan sahibini bıçaklayarak yaraladı
KAYSERİ'de erkek kuaförü İsmail Erciyes, kira borcunu ödemesini isteyen dükkan sahibi Osman Aydoğdu'yu çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.
- 01.12.2020 08:33 Akrabalarını yaralayan husumetlisini tüfekle öldürdü
Akrabalarını yaralayan husumetlisini tüfekle öldürdüANKARA'da, taksi şoförü Berkay G., akrabalarını silahla yaralayan husumetlisi Sedat Ergin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
- 01.12.2020 08:32 DHA YURT BÜLTENİ-2
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı İZMİR'in Bornoava ilçesinde Volkan A., kavga ettiği Devran G.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.
- 01.12.2020 07:48 İntikam cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürmüştü.
- 01.12.2020 01:27 AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ ANKARA'da, taksi şoförü Berkay G., akrabalarını silahla yaralayan husumetlisi Sedat Ergin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
- 01.12.2020 00:49 Ankara'da intikam cinayeti
Ankara'da intikam cinayeti Ankara'da husumetli olduğu kişiyi sokak ortasında öldürdü Ankara'nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü.
- 30.11.2020 23:51 Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
- 30.11.2020 15:49 Kalani Brown Kapadokya'da
Bellona Kayseri Basketbol'un son transferi Amerikalı pivot Kalani Brown takım arkadaşları ile birlikte Nevşehir Kapadokya'yı gezdi.
- 30.11.2020 15:03 Başkan Büyükkılıç Develi'de
İlçe ziyaretlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde incelemelerde bulundu.
- 30.11.2020 12:51 Erciyes'teki pistlerde yapay karlama tüm hızıyla sürüyor
- Erciyes'teki pistlerde yapay karlama tüm hızıyla sürüyor Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nde yapay karlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
- 30.11.2020 11:28 Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi
- Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi Ampute Futbol Milli Takımı forması giyerken, kayakta Türkiye'de tek oldu Harun Mut, azmi ve hırsı ile evde oturan engellilere örnek oldu Kayseri'de protezini yeniletmek için gittiği iş yerinde tanıştığı...
- 30.11.2020 11:27 Melikgazi'de öğrenci yurdu için protokol imzalandı
Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan arsa üzerine hayırsever Yusuf Silay tarafından yapılacak olan öğrenci yurdu için protokol imzalandı.
- 28.11.2020 14:08 Baktır ve Çakıcı ailesinin acı günü
Erciyes Anadolu Holding'in Reklam Müdürü Mehmet Emin Çakıcı'nın eşi Zeynep Çakıcı hayatını kaybetti.
- 28.11.2020 12:08 Kapadokya'da balonlar güneşin doğuşu için havalandı
'Güzel atlar diyarı' olarak bilinen Kapadokya'da sabahın ilk ışıkları ile beraber havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde kartpostallık fotoğraflar oluşturdu.
- 28.11.2020 11:23 Son dakika haberi... "Notaların formülünü" çözdü, çocukluk hayalini 17 yıl sonra gerçekleştirdi
Son dakika haberleri... Kayseri'de 9 yaşında bağlama çalmasını öğrenen matematik öğretmeni 29 yaşındaki Tuğba Çimencan, halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu ile yaptığı düetle 17 yıllık hayalini gerçekleştirdi.
- 27.11.2020 15:19 Erciyes Üniversitesine akredite gıda laboratuvarı kurulacak
Erciyes Üniversitesine gıda sanayicilerinin yararlanabileceği akredite gıda laboratuvarı ve Ar-Ge merkezi kurulacak.
- 26.11.2020 20:37 Bakan Koca'dan "aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" paylaşımı Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.
- 26.11.2020 19:12 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
- 26.11.2020 14:26 Erciyes'te kayak sezonu için suni karlama başladı
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ndeki kayak pistlerinde, suni karlama çalışması başlatıldı.
- 26.11.2020 12:55 Erciyes'te yapay karlama çalışmaları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapay karlama çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.
- 26.11.2020 11:05 Turistler Kapadokya'da sonbaharın renklerini gökyüzünden izliyor
Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistlerin sonbaharda hazan renklerine bürünen doğal güzellikleri gökyüzünden izlemelerine imkan sunuyor.
- 25.11.2020 17:02 TÜSEB Başkanı Erhan Akdoğan'dan ERÜ'ye ziyaret
Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Erciyes Üniversitesini (ERÜ) ziyaret ederek, TÜSEB desteği ile yürütülen aşı çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.
- 25.11.2020 12:16 DHA YURT BÜLTENİ - 8
Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyorKAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen yerli ve milli Covid-19 aşısında Faz 1 çalışması kapsamında ikinci doz aşılamanın başlayacağını belirtti.
- 25.11.2020 11:40 Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor
KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen yerli ve milli Covid-19 aşısında Faz 1 çalışması kapsamında ikinci doz aşılamanın başlayacağını belirtti.
- 25.11.2020 11:25 Başkan Büyükkılıç: "Üniversiteler ile işbirliği geliştirilmeli"
Erciyes Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından bu yıl ilk kez başlatılan Kurumsal Akreditasyon Dış Paydaşlar Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
- 25.11.2020 10:59 Üniversiteli 3 arkadaş dijital oyun eklentilerini dünyaya satıyor
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi 3 arkadaş, dijital oyunlara yönelik hazırladıkları eklentileri yurt dışına satıyor.