Kayseri Talas'ta bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kayseri Talas'ta bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

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Kayseri Talas\'ta bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı
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Kayseri Talas\'ta bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı için polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi çıkan bıçaklı kavgada yaralandı, şüpheli olay sonrası kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda, O.M. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine O.M. bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri O.M.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaCinayetErciyesMevlanaKayseriAdliyeGüncelPolisTalasSon Dakika

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