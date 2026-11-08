3. Lig'de Erciyes 38 FSK, 1964 Silifke Spor'u 3-1 yenerek 23 puana ulaştı - Son Dakika
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3. Lig'de Erciyes 38 FSK, 1964 Silifke Spor'u 3-1 yenerek 23 puana ulaştı

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3. Lig\'de Erciyes 38 FSK, 1964 Silifke Spor\'u 3-1 yenerek 23 puana ulaştı
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Ligin 10. haftasında evinde 1964 Silifke Spor'u 3-1 mağlup eden Erciyes 38 FSK, ligdeki yedinci galibiyetini alarak 23 puana ulaştı. Mavi-siyahlılar, 10 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ligde 3. sırada yer alıyor.

3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligdeki yedinci galibiyetini alarak 23 puana ulaştı.

3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 10. haftasında evinde 1964 Silifke Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Geride kalan 10 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan mavi-siyahlılar, topladığı 23 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Ağrı 1970 Spor Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş, Kırıkkale FK Spor Kulübü, Osmaniyespor, Adanaspor Yeni Malatyaspor, 1964 Silifke Spor Kulübü takımlarını mağlup ederken Diyarbekirspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile berabere kalırken Bitlis 1916 FSK takımına ise mağlup oldu.

Mavi-siyahlılar ligin 11. haftasında deplasmanda Karaman FK'ya konuk olacak.

Kaynak: İHA
ErciyesSporSon Dakika

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