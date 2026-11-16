Kayseri Talas'ta bisikletle inen 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, kaza kamerada - Son Dakika
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Kayseri Talas'ta bisikletle inen 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, kaza kamerada

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Kayseri Talas\'ta bisikletle inen 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, kaza kamerada
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Kayseri Talas\'ta bisikletle inen 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, kaza kamerada
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Kayseri Talas'ta bisikletle merdivenden inen 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan çocuk Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sürücü karakola götürüldü ve kaza anı cep telefonuyla kaydedildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde arkadaşlarıyla bisikletle merdivenden aşağı inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk yaralanırken, kaza anı cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde 2 gün önce meydana gelen kazada bisikletiyle hızlı bir şekilde merdivenlerden aşağı inen ve duramayarak yola çıkan Y.K.B.'ye (13) o sırada yoldan geçen Y.S. yönetimindeki 06 PL 889 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yolun kenarına fırlarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Y.K.B.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobil yoldan kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaErciyesKayseriGüncelÇocukTalasKazaSon Dakika

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