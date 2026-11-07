Erciyes 38 FK, 1964 Silifkespor'u Ali Kılıç'ın 90+7 golüyle 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Erciyes 38 FK, 1964 Silifkespor'u Ali Kılıç'ın 90+7 golüyle 3-1 mağlup etti

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Erciyes 38 FK, 1964 Silifkespor\'u Ali Kılıç\'ın 90+7 golüyle 3-1 mağlup etti
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3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Erciyes 38 FK, kendi sahasında ağırladığı 1964 Silifkespor'u 3-1 mağlup etti. Erciyes 38 FK'nın golleri Berkay Ekici (86) ile Ali Kılıç'tan (90+5 ve 90+7) gelirken, 1964 Silifkespor'un tek golünü Bekir Can Çoban (49) attı.

3. Lig 3. Grup'ta oynanan 10. Hafta maçında Erciyes 38 FK, kendi sahasında ağırladığı 1964 Silifkespor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Musa Eren, Hüsamettin Köse

Erciyes 38 FK: Mertcan Dağlı, Halil Duman, Çağrı Yağız Yasak (İlkay İşler Dk. 55), Mehmet Tosun (Seyit Ali Kahya Dk. 64), Artun Akçakın, Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Güney Gençel Dk. 55), Berkay Ekici, Batuhan Özgan (Mikail Koçak Dk. 64), Ensar Bilir (Ali Kılıç Dk. 81), Utkan Gökçen

1964 Silifkespor: Ahmet Çağrı Güney, Emre Yıldırım, Talha Gök, Batuhan Öztürk, Fırat Aras (Emre Karataş Dk. 70), Burak Özduman (Ege Asım Duyar Dk. 89), Emir Tunalı (Utku Can Buğra Boğa Dk. 81), Cumali Turhan, Mahammet Ali Dedik (Olcay Atmaca Dk. 59), Arda Özkan (Burak Martin Dk. 80), Bekircan Çoban

Goller: Berkay Ekici (Dk. 86), Ali Kılıç (Dk. 90+5, Dk. 90+7) (Erciyes 38 FK), Bekir Can Çoban (Dk. 49) (1964 Silifkespor)

Sarı Kartlar: Fatih Yiğit Şanlıtürk, Artun Akçakın, Berkay Ekici, Utkan Gökçen, Ali Kılıç (Erciyes 38 FK), Emre Yıldırım, Olcay Atmaca, Burak Martin (1964 Silifkespor)

Kaynak: İHA
Ali KılıçErciyesSporSon Dakika

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