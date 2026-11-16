Erciyes 38, Kırşehirspor\'u 3-1 yenip 29 puanla ikinci sıraya yerleşti

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligdeki dokuzuncu galibiyetini alarak 29 puana ulaştı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 12. haftasında evinde Kırşehirspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Geride kalan 12 hafta sonunda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan mavi-siyahlılar, topladığı 29 puanla ligde liderin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Ağrı 1970 Spor Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş, Kırıkkale FK Spor Kulübü, Osmaniyespor, Adanaspor Yeni Malatyaspor, 1964 Silifke Spor Kulübü, Karaman FK, Kırşehirspor takımlarını mağlup edip Diyarbekirspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor ile berabere kalırken; Bitlis 1916 FSK takımına ise mağlup oldu.

Mavi-siyahlılar ligin 13. haftasında deplasmanda Niğde Belediyespor'a konuk olacak.