Erciyes 38\'de iki futbolcu kırmızı kart görüp Niğde Belediyespor maçını kaçıracak

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün kalecisi Mertcan Dağlı ve kaptanı Artun Akçakın, Kırşehirspor maçında kırmızı kart gördü.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ligin 12. haftasında evinde Kırşehirspor'u 3-1 mağlup eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Kırşehirspor maçının 90+2. dakikasında kaleci Mertcan Dağlı bariz gol şansını engellemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bırakan Mertcan Dağlı ve yedek kulübesinde itirazları sonrası kırmızı kart gören kaptan Artun Akçakın ligin 13. Haftasında deplasmanda oynanacak olan Niğde Belediyespor maçında forma giyemeyecekler.