Erciyes 38 FSK-Kırşehirspor maçını İstanbul bölgesi hakemi Sezer Yalçın yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Erciyes 38 FSK-Kırşehirspor maçını İstanbul Bölgesi hakemi Sezer Yalçın yönetecek. Kayseri'de 15 Kasım 2026 Pazar saat 13.00'te oynanacak maçta Yalçın'ın yardımcıları Gökhan Salduz ve Gökhan Baş olacak.
TFF 3. Lig 3. Grup'un 12. haftasında Erciyes 38 FSK ile Kırşehirspor asında oynanacak karşılaşmayı Sezer Yalçın yönetecek.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 12. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, sahasında Kırşehirspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 13.00'de başlayacak mücadelede İstanbul Bölgesi Hakemi Sezer Yalçın düdük çalacak.
Yalçın'ın yardımcılıklarını Gökhan Salduz ve Gökhan Baş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdulbaki Özküçük olacak.
Kaynak: İHA
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