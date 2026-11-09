TİKA, Arnavutluk\'ta Tiran bölgesindeki 53 çiftçiye motokültivatör desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Arnavutluk'taki çiftçilere 53 motokültivatör desteği sağladı.

Destek kapsamında başkent Tiran ilini kapsayan bölgedeki çiftçiler projeden yararlandı.

Motokültivatör dağıtım törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, TİKA Tiran Koordinatörü Murat Ölçenoğlu, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Sadi Vorpsi, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşların temsilcileri ile destekten yararlanan çiftçiler katıldı.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasında yakın tarihi, kültürel ve insani bağların olduğunu belirtti.

Erciyes, "İlişkilerimiz, siyasi, ekonomik ve kültürel dahil olmak üzere her alanda gelişiyor. İlişkilerimizi asıl kıymetli yapan aramızdaki insani bağlar." dedi.

Türkiye'nin Arnavutluk'ta projeler geliştirirken, insanların hayatlarına dokunmaya önem verdiğini ifade eden Erciyes, TİKA'nın çiftçilere yönelik projesinin de insanların hayatına dokunduğunu söyledi.

Ölçenoğlu da Arnavutluk'ta insan hayatına dokunan projeler gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydederek, "Bu proje de onlardan birisi. Tiran Belediyesi işbirliğinde, 53 çiftçiye yönelik 53 adet motokültivatör desteği sağladık." ifadesini kullandı.

Vorpsi de TİKA'ya katkıları ve işbirliği için teşekkürlerini sunarak, bugünkü etkinliğin Tiran Belediyesinin kırsal bölgelerindeki çiftçilerin desteklenmesi adına atılmış somut bir adım teşkil ettiğini kaydetti.