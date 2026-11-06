Kayak Federasyonu Başkanı Şahin, Erciyes'te 2026-2027 sezonu hazırlıklarını görüştü - Son Dakika
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Kayak Federasyonu Başkanı Şahin, Erciyes'te 2026-2027 sezonu hazırlıklarını görüştü

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Kayak Federasyonu Başkanı Şahin, Erciyes\'te 2026-2027 sezonu hazırlıklarını görüştü
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Erciyes'te düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu toplantısında kayak sporunun geleceği ve 2026-2027 sezonu hazırlıkları görüşüldü. Başkan Prof. Dr. Süleyman Şahin, kulüplerin talep ve önerilerini dinledi; sporcuların gelişimi ve sporun yaygınlaştırılması ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes'te düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı ve kulüp istişare buluşmasında, kayak sporunun geleceği ile 2026-2027 sezonu hazırlıkları görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin, kentin spor altyapısını ve yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kayseri'ye ziyarette bulundu.

Program çerçevesinde Erciyes'te gerçekleştirilen Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan Şahin, kış turizmi ve kayak sporundaki mevcut yatırımlar ile geleceğe yönelik planlanan projeler hakkında yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.

Temasları kapsamında kentte faaliyet gösteren kayak kulüplerinin başkanları, antrenörleri ve yöneticileriyle de bir araya gelen Şahin, 2026-2027 kayak sezonuna ilişkin planlama toplantısı gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşmede, kulüplerin talep ve önerileri dinlenirken sporcuların gelişimi ve kayak sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Ziyaret ve toplantılara Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile Türkiye Kayak Federasyonu yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
Türkiye Kayak FederasyonuSüleyman ŞahinKayseriErciyesTurizmSporSon Dakika

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