Mehmet Tosun'un iki golüyle Erciyes 38 FK, Kırşehirspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Mehmet Tosun'un iki golüyle Erciyes 38 FK, Kırşehirspor'u 3-1 mağlup etti

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Mehmet Tosun\'un iki golüyle Erciyes 38 FK, Kırşehirspor\'u 3-1 mağlup etti
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta 12. hafta maçında Erciyes 38 FK, evinde Kırşehirspor FK'yı 3-1 yendi. Erciyes 38 FK'da Mehmet Tosun 12 ve 54. dakikalarda iki gol atarken Berkay Ekici 86. dakikada gol attı; Mertcan Dağlı 90. dakikada kırmızı kart gördü.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanan 12. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 FK, kendi evinde konuk ettiği Kırşehirspor FK'yı 3-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Sezer Yalçın, Gökhan Salduz, Gökhan Baş

Erciyes 38 FK: Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Halil Duman, Güney Gençel, Mehmet Tosun (Seyit Ali Kahya Dk. 67), Artun Akçakın (Çağrı Yağız Yasak Dk. 72), İlkay İşler (Ali Klıç Dk. 82), Berkay Ekici, Ensar Bilir, Mikail Koçak (Caner Kaban Dk. 82), Utkan Gökçen

Kırşehirspor FK: Efehan Kaptan, Tayfun Çulha, Muhammed Mustafa Pınarcı (Musa Bulut Dk. 84), Yusuf Ali Çakı (Muhammed Emin Ergin Dk.70) (, Metin Esmer, Caner Uzun, Efe Can Saçıkara (Çağdaş Şendur Dk. 55), Muhammet Özkal, Arda Furkan Abbak (Yiğit Yıldız Dk. 70), Alihan Bel (Alperen Akar Dk.84), Ozan Can Dursun

Goller: Mehmet Tosun( Dk. 12, 54), Berkay Ekici (Dk. 86) (Erciyes38 FK), Tayfun Çulha (Dk. 25) (Kırşehirspor FK)

Sarı Kartlar: Güney Gençel, Berkay Ekici (Erciyes 38 FK), Muhammet Özkal (Kırşehirspor FK)

Kırmızı Kart: Mertcan Dağlı (Dk. 90) (Erciyes 38 FK)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKırşehirsporMehmet TosunErciyesFutbolSporSon Dakika

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