Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak, Kırşehirspor önünde 100. maçına çıktı - Son Dakika
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Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak, Kırşehirspor önünde 100. maçına çıktı

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Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak, Kırşehirspor önünde 100. maçına çıktı
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Erciyes 38 FK'da teknik direktör Adem Çak, Kırşehirspor karşısındaki 12. hafta mücadelesiyle takımın başında 100. maçına çıktı. Kulüp Başkanı Latif Ersoy, maç öncesinde Çak'a ismi yazılı 100 numaralı formayı ve plaketi verdi.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak, takımın başında bugün 100. kez sahaya çıktı.

Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak, Kırşehirspor ile oyanan ligin 12. Hafta maçı ile birlikte takımın başında 100. kez sahaya çıktı. Maç öncesinde Kulüp Başkanı Latif Ersoy, Teknik Direktör Adem Çak'a üzerinde isminin yazılı olduğu 100 numaralı forma ile birlikte plaket takdim etti.

Kaynak: İHA
KırşehirsporErciyesFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak, Kırşehirspor önünde 100. maçına çıktı - Son Dakika
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