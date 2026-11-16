Erciyes 38, sahasında Kırşehirspor'u 3-1 yenerken Mehmet Tosun 2 gol attı - Son Dakika
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Erciyes 38, sahasında Kırşehirspor'u 3-1 yenerken Mehmet Tosun 2 gol attı

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Erciyes 38, sahasında Kırşehirspor\'u 3-1 yenerken Mehmet Tosun 2 gol attı
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3. Lig 3. Grup'un 12. haftasında Erciyes 38, sahasında Kırşehirspor'u 3-1 yendi. Mehmet Tosun, 12 ve 54. dakikalarda attığı 2 golle galibiyete katkı sağlayarak sezonluk gol sayısını 3'e çıkardı ve 10 hafta sonra yeniden gol sevinci yaşadı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Tosun bu sezon üçüncü golünü kaydetti.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 12. haftasında sahasında rakibi Kırşehirspor'u 3-1 yenerek, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Kırşehirspor maçına on birde başlayan ve 67 dakika sahada kalan Mehmet Tosun, 12 ve 54. dakikalarda attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı. Bu sezon ligdeki ilk golünü ligin 2. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu'na atan Mehmet Tosun, tam 10 hafta sonra ligde gol sevinci yaşadı.

Gol sayısını 3'e çıkartan Mehmet Tosun, Kırşehirspor'a attığı goller sonrası büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: İHA
KırşehirsporMehmet TosunErciyesFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes 38, sahasında Kırşehirspor'u 3-1 yenerken Mehmet Tosun 2 gol attı - Son Dakika
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