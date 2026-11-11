Karaman FK, 1 dakikalık protestonun ardından sahasında 5-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Karaman FK, 1 dakikalık protestonun ardından sahasında 5-1 mağlup oldu

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Karaman FK, 1 dakikalık protestonun ardından sahasında 5-1 mağlup oldu
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TFF 3. Lig 3. Grup'un 11. haftasında Karaman FK, Açıkalın Erciyes 38 FK'ya 5-1 mağlup oldu. Maçın ilk dakikasında futbolcular 1 dakika hareketsiz kalarak destek çağrısı yaptı; Teknik Direktör Özgür Polat da vali, belediye başkanı ve iş adamlarından destek istedi.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 11. haftasında sahasında Açıkalın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nü ağırlayan Karaman Futbol Kulübü, karşılaşmanın ilk dakikasında protesto gerçekleştirdi. Takıma yeterli desteğin verilmediğini belirten futbolcular 1 dakika boyunca hareketsiz kalırken, Karaman FK mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı.

Yeni Karaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Taner Tuncer yönetirken, yardımcılıklarını Selim Göksu ve Furkan Çakır yaptı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Karaman FK'lı futbolcular, takıma destek çağrısında bulunmak amacıyla 1 dakika boyunca sahada hareketsiz kaldı. Tribünlerdeki taraftarlar da futbolcuların protestosuna destek verdi. Mücadelede konuk ekip Açıkalın Erciyes 38 FK, bulduğu gollerle sahadan 5-1 galip ayrıldı.

"Biz burada yalnızız, çok zor şartlarda mücadele ediyoruz"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karaman FK Teknik Direktörü Özgür Polat, futbolcuların gerçekleştirdiği protestonun Karaman'daki yetkililere ve iş adamlara yönelik bir destek çağrısı olduğunu belirtti. Takımın zor şartlarda mücadele ettiğini ifade eden Polat, "Bizim aslında bu tepkimiz Karaman şehrine, Karaman'ın önde gelen iş adamlarına, sivil toplum kuruluşlarına, bürokratlarına ve siyasilerine. Biz burada yalnızız. Sporcu grubumuz ve teknik ekibimiz çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Biz uzakta, Kazımkarabekir ilçesinde kalıyoruz. Her gün gelip gitmek zor oluyor. Öğlen ne yemeği yiyeceğiz, akşam ne yemeği yiyeceğiz, biz bunların mücadelesini veriyoruz. Sahaya çıktığımızda taktik ve teknik konuşmaktan önce bunları toparlamamız lazım" dedi.

"Valimizden, belediye başkanımızdan ve iş adamlarımızdan destek istiyoruz"

Kulüp yönetiminin takımı ayakta tutabilmek için çaba gösterdiğini ancak mevcut imkanların yetersiz kaldığını dile getiren Polat, "Sağ olsun 8-10 kişilik bir yönetim grubumuz ve sportif direktörümüz var. Ne kadar mücadele etsek de bazı şeyleri aşamıyoruz. Buradan valimize, belediye başkanımıza, bürokratlarımıza, siyasilerimize, iş adamlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza sesleniyorum. Bizlere destek olmalarını, yanımızda olmalarını istiyorum. Çünkü sahaya çıkmadan önce bazı sorunları aşmamız lazım ki sahada istediğimiz mücadeleyi ortaya koyabilelim" diye konuştu.

"Bu stat boş kalmamalı"

Karaman halkına takıma sahip çıkma çağrısında bulunan Polat, Yeni Karaman Stadyumu'nun boş kalmasına üzüldüğünü belirterek, "Görüyorsunuz, bu stat Avrupa standartlarında bir stat. Yazık, stat dolmuyor, boş kalıyor. Kimse destek olmuyor. Bunun bir altı Bölgesel Amatör Lig. Oraya düşüldüğü zaman tekrar profesyonel lige çıkmak çok zor. Benim gönlümden geçen, Karaman şehrinin ve halkının yanımızda olması. Valimiz, belediye başkanımız, bürokratlarımız, siyasilerimiz ve iş adamlarımız yanımızda olursa biz daha güçlü olacağız. Daha güzel skorlar almak için elimizden geleni yapacağız. Ancak sahaya çıkmadan önce yaşadığımız sorunları düşünmekten bazı şeyleri sahaya yansıtamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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