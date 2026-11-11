ERÜ\'de fidan dikiminde Rektör Erkılıç gençlere ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti

ERÜ'de fidan dikiminde Rektör Erkılıç gençlere ağaçlandırmanın önemine dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Erciyes Üniversitesi Kampüsü'nde fidan dikimi gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, törende yeşil kampüse dikkat çekerek gençlere ağaçlandırmanın önemini hatırlattı ve çalışmaların süreceğini söyledi.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.
ERÜ Kampüsü'nde düzenlenen fidan dikme törenine; Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Ekinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, ERÜ'nün yeşil bir kampüse sahip olduğuna dikkat çekti.
Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, gençlerin ağaçlandırmaya her zaman önem vermeleri gerektiğine dikkat çekerek, kampüste ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
Etkinlik, çok sayıda fidanın toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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