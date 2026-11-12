ERÜ Rektörü Erkılıç, öğle yemeğinde personelle sohbet ederek talepleri dinledi

ERÜ Rektörü Erkılıç, öğle yemeğinde personelle sohbet ederek talepleri dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, personel yemekhanesindeki öğle yemeğine tabldotta katıldı. Yemekte çalışanlarla sohbet eden Erkılıç, onların talep ve isteklerini dinledi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, öğle yemeğinde personel ile bir araya geldi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, bugünkü öğle yemeğini personel ile birlikte yedi. Personel yemekhanesinde tabldotta öğle yemeği yiyen Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, personel ile sohbet ederek, talep ve istekleri dinledi.
Kaynak: İHA
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