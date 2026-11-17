Kayseri'de merdivenlerden bisikletiyle yola indiği sırada otomobilin çarptığı Y.K.B. (13) yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, 14 Kasım'da Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bisikletiyle merdivenlerden inip yola çıkan Y.K.B.'ye o sırada yoldan geçen Y.S. idaresindeki 06 PL 889 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Y.K.B. havaya savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Y.K.B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bisikletiyle merdivenlerden inip yola çıkan Y.K.B.'ye otomobilin çarptığı anlar görüldü.