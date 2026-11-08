Erciyes 38, 1964 Silifke'yi 3-1 yenerken Ali Kılıç sezonun ilk gollerini attı - Son Dakika
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Erciyes 38, 1964 Silifke'yi 3-1 yenerken Ali Kılıç sezonun ilk gollerini attı

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Erciyes 38, 1964 Silifke\'yi 3-1 yenerken Ali Kılıç sezonun ilk gollerini attı
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3. Lig 3. Grup 10. haftasında Erciyes 38, evinde 1964 Silifke Spor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. 81. dakikada Ensar Bilir'in yerine oyuna giren Ali Kılıç, uzatma dakikalarında attığı gollerle takımına 3 puanı getirirken 2026-2027 sezonundaki ilk gollerini de kaydetti.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün başarılı oyuncusu Ali Kılıç, bu sezon ilk gollerini kaydetti.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 10.haftasında evinde 1964 Silifke Spor Kulübünü 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. 1964 Silifke Spor Kulübü karşısında yedek olarak başlayan ve 81. dakikada Ensar Bilir'in yerine oyuna dahil olan Ali Kılıç, uzatma dakikalarında attığı goller ile takımına 3 puanı getiren isim oldu.

2026-2027 sezonundaki ilk gollerini 1964 Silifke Spor Kulübüne atan Ali Kılıç maç sonu büyük sevinç yaşadı ve tebrikleri tek tek kabul etti.

Kaynak: İHA
Ali KılıçErciyesSporSon Dakika

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