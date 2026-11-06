Elitaş, Kayseri'de Seyyid Burhaneddin'in Anadolu ilim ve irfanındaki yerini vurguladı - Son Dakika
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Elitaş, Kayseri'de Seyyid Burhaneddin'in Anadolu ilim ve irfanındaki yerini vurguladı

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Elitaş, Kayseri\'de Seyyid Burhaneddin\'in Anadolu ilim ve irfanındaki yerini vurguladı
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Kayseri'de üç gün süren Seyyid Burhaneddin anma etkinlikleri, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki kapanış programıyla tamamlandı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Seyyid Burhaneddin'in Anadolu ilim ve irfanındaki yerini vurguladı; etkinlik semazen gösterisiyle sona erdi.

Kayseri'de düzenlenen Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hocası Seyyid Burhaneddin'i anma etkinliklerinin kapanış programı gerçekleştirildi.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ile çeşitli kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen ve üç gün süren etkinliğin kapanış programı Erciyes Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, programda yaptığı konuşmada, Seyyid Burhaneddin'in Anadolu ilim ve irfanında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bu etkinliğin sadece bir anma töreni olmadığına dikkati çeken Elitaş, "Medeniyetimizin manevi köklerini yeniden idrak etmemizi, geçmişten bugüne taşınan değerlerimizi anlamamızı sağlayacak bir programdayız. Seyyid Burhaneddin hazretleri başta olmak üzere yaşadıkları çağları aşarak gönüllerimizde yaşamaya devam eden bütün alimlerimizi, ariflerimizi, erenlerimizi ve manevi mimarlarımızın kıymetini bilmemiz gerekir." dedi.

Anadolu irfanının oluşmasında birçok ismin emeği olduğuna vurgu yapan Elitaş, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihi boyunca çok sayıda devlet ve medeniyetler kurulmuş ve birçok eser ortaya konmuş. Kimi medeniyetler miraslarıyla, kimi ilmiyle, kimi de sanatıyla tarih sahnesinde iz bırakmıştır. Ancak medeniyetleri kalıcı kılan yalnızca meydana getirdikleri maddi eserler değil, bir medeniyetin asıl kuvveti insana verdiği kıymette, insanın gönlüne dokunabilmesinde ve adaleti hayatın merkezine almasında saklıdır. Zira şehirler sadece yollar ve köprülerle kurulmaz. Şehirlerin bir maddi kuruluşu olduğu gibi manevi bir yapısı da var. Bizim medeniyetimiz taş üstüne taş koymayı eser, gönül üstüne gönül koymayı da irfan bilen bir medeniyettir."

Programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut da birer konuşma yaptı.

Sanatçılar Ömer Faruk Güney ve Fatih Koca, programda sevilen tasavvuf müziği eserleri seslendirirken, tekke musikisi sanatçısı Aziz Mahmut Hardal ise bir kaside icra etti.

Program, semazen gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Seyyid BurhaneddinMustafa ElitaşKültür SanatAK PartiErciyesKayseriGüncelSon Dakika

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