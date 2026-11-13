KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde Moral Etkinliği - Son Dakika
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KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde Moral Etkinliği

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KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde Moral Etkinliği
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2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi tarafından hastanede tedavi gören hasta çocuklara yönelik moral etkinliği düzenlendi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi tarafından hastanede tedavi gören hasta çocuklara yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, akademisyenler ile hastanede tedavi gören hasta çocuklar ve yakınları katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ilk olarak dün Malatya'da kaza- kırımına uğrayan helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diledi.

Erciyes Üniversitesi bünyesinde böyle bir hastanenin bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç; " Burada çocuklarımızın, yavrularımızın ve ailelerinin en güzel şekilde hizmet gördüğüne, en güzel şekilde sosyal destek aldığına yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreçlerde CAR-T hücre tedavileri gelecekte bu tür hastalıklarda daha da iyi noktalara geleceğimizin bir göstergesidir" dedi.

Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü'de yapmış olduğu açıklamada KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Düzenlenen etkinlikte hastanede tedavi gören çocuklar Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kurulan oyun parkurlarında gönüllerince eğlendiler.

Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç etkinlik alanındaki çocuklar ve aileleri ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA
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