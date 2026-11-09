Erciyes Dağı\'nda sonbahar renkleri ile karla kaplı zirve havadan görüntülendi

Sonbaharla birlikte Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı sonbahar mevsimiyle beraber farklı renklere ev sahipliği yapıyor. Kar yağışıyla beraber zirvesi beyaza bürünen Erciyes'in eteklerini ise sonbahar renkleri kapladı. Sonbahar renklerine bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan renk cümbüşü de havadan görüntülendi.