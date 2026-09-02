İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü - Son Dakika
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İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye 30-31 Temmuz'da Fas'tan yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin girişinin ardından yaşanan krizde sol görüşlü hükümeti sorumlu tutan muhalefetteki sağ ve aşırı sağcı partiler, ülke genelinde gösteriler düzenledi. Protestolarda binlerce kişi sokaklara döküldü.

İspanya'nın Sebte kentine Fas'tan 70 bin düzensiz göçmenin girişi sonrası muhalefet partileri, hükümeti istifaya çağıran gösteriler düzenledi. 

İSPANYA'DA PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Sebte'nin İspanya'nın egemenliği altında olmasına atfen her yıl 2 Eylül'de kutlanan "Sebte Günü", bu yıl ülke genelinde kente destek ve hükümeti protesto gösterilerine dönüştü.

Belediyeler Federasyonu'nun çağrısıyla başta başkent Madrid olmak üzere ülke genelindeki tüm büyük kentlerde yapılan gösterilere ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox da destek verdi.

"HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANLARI ATTILAR

Düzensiz göçmen krizinin yaklaşık bir ay sonrasına denk gelen gösterilerde binlerce kişi, Sebte'nin İspanya egemenliği altında olmasına destek verirken, kentteki düzensiz göçmen krizine çözüm talep etti ve azınlık sol koalisyon hükümetinin krizi yönetme biçimine tepki gösterdi.

Ellerinde İspanyol bayrakları taşıyan göstericiler, meydanlarda "hükümet istifa" sloganları attı.

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE ERKEN SEÇİM BASKISI

Bu arada PP lideri Alberto Nunez Feijoo, basına yaptığı açıklamalarda Başbakan Pedro Sanchez'i, ülkenin güvenliğini sağlayamamakla ???????ve İspanya'nın toprak bütünlüğünü savunmakta başarısız olmakla suçladı.

Sebte'deki düzensiz göçmen akınının "Fas kaynaklı yürütüldüğünü, tüm göstergelerin operasyonun bu ülke tarafından koordine edildiğini gösterdiğini" savunan ana muhalefet lideri, bu zamana kadar Fas'ı koruyan açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın istifa etmesini ve Başbakan Sanchez'in ülkeyi hemen erken seçime götürmesini talep etti.

Aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da Madrid'de destek verdiği eylem sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Sanchez için "tehlikeli bir psikopat" ifadesini kullanarak, "bir uşak gibi Fas rejiminin hizmetinde olmakla" suçladı.

İSPANYA HÜKÜMETİNİ ZORA SOKAN POLİS RAPORU

Diğer yandan sağ görüşlü "El Espanol" gazetesinin, olaylar öncesinde, Ulusal Göç ve Sınır Merkezi (CENIF) aracılığıyla Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı, 30 Temmuz'da on binlerce düzensiz göçmenin Sebte'ye kitlesel giriş riskine karşı uyarıda bulunan ve Fas güvenlik güçlerinin bunu organize ettiğini ima eden raporu yayımlaması, ülkenin bugünkü ana gündemini oluşturdu.

Başbakan Sanchez ve koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) olan bakanlar bu zamana kadar yaptıkları tüm açıklamalarda, Sebte'deki düzensiz göçmen akını öncesinde istihbarat yetkililerince herhangi bir uyarı almadıklarını ve olayların arkasında Fas yönetiminin olduğuna dair hiçbir belirti bulunmadığını söylese de gerek CENIF tarafından hazırlanan rapor gerekse sosyal medyada yayımlanan bazı görüntülerde Fas güvenlik güçlerinin göçmenleri organize ettiğinin görülmesi hükümeti zora soktu.

Muhalefetten gelen "istifa" baskılarının sonrasında Emniyet Genel Müdürü Francisco Pardo, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde Sebte'de yaşanan olayların planlanmasını veya gerçekleştirilmesini Fas güvenlik güçlerine isnat eden herhangi bir polis raporunun bulunmadığını açıklasa da bu muhalefetten gelen tepkileri azaltmaya yetmedi.

Başbakan Sanchez, yarın Meclis Genel Kurulu'nda Sebte'de yaşanan olaylarla ilgili konuşacak.

NE OLMUŞTU?

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30-31 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şener Turan Şener Turan:
    Adamlar ülkesine sahip çıkıyor bizim gibi sessiz işgale seyirci kalmıyor 10 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    İsrail'in parmağı bunlarada girdi 0 2 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Bizimde ayaklanmamız lazim 0 0 Yanıtla
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