Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan'dan 3 ismin iadesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan'dan 3 ismin iadesini istedi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan\'dan 3 ismin iadesini istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunan mevkidaşı Yorgos Floridis ile görüşerek Ramazan Bayğara, Nedim Sorguç ve Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesini gündeme getirdi. Floridis, üç isim hakkında da iade kararı verildiğini ve hükümetin kararları onayladığını belirtirken, Bayğara ve Sorguç'un tesliminin AİHM'in geçici tedbir kararları nedeniyle bekletildiğini açıkladı.

Türkiye, sınır aşan organize suç örgütlerine yönelik mücadelesini uluslararası alanda sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan temaslarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek de Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede adli yardımlaşma, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi masaya yatırıldı. Gürlek, özellikle Yunanistan'da bulunan ve Türkiye tarafından aranan suç örgütü mensuplarının iadesini gündeme getirdi.

"NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR"

Gürlek, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını belirterek Türkiye ile Yunanistan arasında güçlü ve kesintisiz adli iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Suç örgütlerinin artık geleneksel yapılanmaların ötesine geçtiğini belirten Gürlek, teknolojik imkanlar ve sosyal medya platformlarının özellikle gençleri suç faaliyetlerine dahil etmek amacıyla kullanıldığını söyledi.

Gürlek, organize suç örgütlerinin uyuşturucu ticareti ve kara para aklamadan kasten öldürme, yağma ve tehdide kadar birçok suçu örgütsel yapı içerisinde işlediğine işaret etti.

81 İL İÇİN GENELGE GÖNDERİLDİ

Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında 81 ildeki 75 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına genelge gönderdiklerini açıklayan Gürlek, adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Suç örgütlerinin uluslararası bağlantılarının mücadeleyi ülke sınırlarının ötesine taşıdığını vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu örgütlerin uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerdeki yapılanmaları bu mücadelenin ulusal sınırlarının ötesinde de yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu suç örgütlerine ilişkin yapılar yalnızca ülkemiz açısından değil faaliyet gösterdikleri ülkelerin kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından da ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu örgütlerle mücadelede karşılıklı olarak adli anlamda iş birliği çok önemlidir."

RAMAZAN BAYĞARA'NIN İADESİNİ İSTEDİ

Görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri "Bayğaralar" suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Ramazan Bayğara oldu.

Gürlek, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kasten öldürme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Yunanistan'da yakalanan Bayğara'nın Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini hatırlattı.

Yunan makamlarınca kabul edilen iade kapsamında Bayğara'nın 31 Temmuz 2026'da Türkiye'ye teslim edilmesinin planlandığını belirten Gürlek, teslimden hemen önce tutulduğu ceza infaz kurumunda meydana gelen olaylar ve yangın nedeniyle işlemin gerçekleştirilemediğini söyledi.

Bayğara'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvurunun ardından iade sürecinin ertelendiğini belirten Gürlek, teslim işleminin en kısa sürede gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade etti.

NEDİM SORGUÇ DOSYASI DA MASADA

Gürlek, kırmızı bültenle aranan Nedim Sorguç'un durumunu da Yunan mevkidaşıyla görüştü.

Sorguç'un "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından arandığını belirten Gürlek, 20 Ağustos 2026'da Türkiye'ye teslim edilmesinin kararlaştırıldığını ancak AİHM'e yapılan başvuru nedeniyle işlemin gerçekleşmediğini aktardı.

Gürlek, söz konusu suç örgütlerinin Türkiye'deki yapılanmaları ve özellikle gençleri hedef alan faaliyetleri nedeniyle iadelerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

ALİ YEŞİLDAĞ İÇİN DE İADE TALEBİ

Görüşmede Türkiye'nin iadesini istediği Ali Yeşildağ'ın dosyası da gündeme geldi.

Gürlek, Yeşildağ hakkında "kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçlarından iade talebinde bulunulduğunu belirterek Türkiye'ye teslim edilmesinin önem taşıdığını söyledi ve Yunan makamlarından iş birliği istedi.

YUNAN BAKAN: 3 DOSYADA DA İADE KARARI VERİLDİ

Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ise görüşmede dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Aslında bu 3 dosyada da iade kararı verilmiştir" diyen Floridis, Yunan adli makamlarının üç isim için de iade yönünde karar aldığını ve Yunan hükümetinin bu kararları onayladığını belirtti.

Floridis, Ramazan Bayğara ve Nedim Sorguç'un teslim işlemlerinin AİHM tarafından verilen geçici tedbir kararları nedeniyle gerçekleştirilemediğini ve mahkemenin vereceği kararların beklendiğini söyledi.

İSTANBUL'DAKİ ZİRVEYE DAVET ETTİ

Gürlek, Yunanistan'ın bugüne kadar adli iş birliği alanında sağladığı destek için teşekkür ederek Atina'nın Türkiye'den talep edeceği iadeler konusunda da gerekli hassasiyetin gösterileceğini bildirdi.

Görüşmenin sonunda Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Floridis'i 8-9 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne davet etti.

Floridis, davet için teşekkür ederek zirveye katılmak ve ülkesini temsil etmek için çaba göstereceğini söyledi. Yunan Bakan ayrıca iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda adli iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

İçişleri Bakanı, Mustafa Çiftçi, Ali Yeşildağ, Akın Gürlek, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Aihm, AİHM, Son Dakika

Son Dakika Akın Gürlek Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan'dan 3 ismin iadesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
Şehri heyecanlandıran keşif Toprağın altından tarih fışkırdı Şehri heyecanlandıran keşif! Toprağın altından tarih fışkırdı
ŞİÖ Zirvesi başladı Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan’ın kritik görüşmesinde ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
Her eve giren 36 yıllık markadan kötü haber Gelirler düştü, konkordato ilan etti Her eve giren 36 yıllık markadan kötü haber! Gelirler düştü, konkordato ilan etti
Tatbikatta tehlikeli anlar El bombası atıldı, askerler kapıda sıkıştı Tatbikatta tehlikeli anlar! El bombası atıldı, askerler kapıda sıkıştı
İmzalar atıldı, Türk uzay aracı Ay’a gidiyor Bakan Kacır milat olacak tarihi duyurdu İmzalar atıldı, Türk uzay aracı Ay'a gidiyor! Bakan Kacır milat olacak tarihi duyurdu
Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı Bakın ne dedi Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi
Trump’tan İran’a gözdağı Sert karşılık tehdidini vurgulayan raporu paylaştı Trump'tan İran'a gözdağı! Sert karşılık tehdidini vurgulayan raporu paylaştı
Bu adam bu sporu yapıyor Takla atarak yine asist yaptı Bu adam bu sporu yapıyor! Takla atarak yine asist yaptı
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü
Türkiye endişesi sonrası soluğu İsrail’in yanında aldılar Türkiye endişesi sonrası soluğu İsrail'in yanında aldılar
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
EYT’yi kaçıranlara yeni formül Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş EYT'yi kaçıranlara yeni formül! Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş
Dünyaca ünlü oyuncunun iki hali şaşırttı “Aynı kişi mi” Dünyaca ünlü oyuncunun iki hali şaşırttı! “Aynı kişi mi?”
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Taraftar şokta Cihan Kamer 4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi Taraftar şokta! Cihan Kamer 4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi
İzlemek mide ister Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar İzlemek mide ister! Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar

08:28
Milyonlar bu haberi bekliyordu Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme geliyor
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme geliyor
07:35
Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı 10 kişi kayıp
Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp
07:07
33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor Fiyatları dibe çektiler
33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler
06:29
Savaşın ateşi piyasaya sıçradı Brent petrol 95 doları aştı
Savaşın ateşi piyasaya sıçradı! Brent petrol 95 doları aştı
06:17
ABD düğün evini kana buladı, İran’dan jet misilleme geldi
ABD düğün evini kana buladı, İran'dan jet misilleme geldi
03:37
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar
Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar
00:07
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
17:19
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 08:42:37. #7.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan'dan 3 ismin iadesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement