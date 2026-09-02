Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan\'dan 3 ismin iadesini istedi

Türkiye, sınır aşan organize suç örgütlerine yönelik mücadelesini uluslararası alanda sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan temaslarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek de Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede adli yardımlaşma, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi masaya yatırıldı. Gürlek, özellikle Yunanistan'da bulunan ve Türkiye tarafından aranan suç örgütü mensuplarının iadesini gündeme getirdi.

"NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR"

Gürlek, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını belirterek Türkiye ile Yunanistan arasında güçlü ve kesintisiz adli iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Suç örgütlerinin artık geleneksel yapılanmaların ötesine geçtiğini belirten Gürlek, teknolojik imkanlar ve sosyal medya platformlarının özellikle gençleri suç faaliyetlerine dahil etmek amacıyla kullanıldığını söyledi.

Gürlek, organize suç örgütlerinin uyuşturucu ticareti ve kara para aklamadan kasten öldürme, yağma ve tehdide kadar birçok suçu örgütsel yapı içerisinde işlediğine işaret etti.

81 İL İÇİN GENELGE GÖNDERİLDİ

Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında 81 ildeki 75 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına genelge gönderdiklerini açıklayan Gürlek, adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Suç örgütlerinin uluslararası bağlantılarının mücadeleyi ülke sınırlarının ötesine taşıdığını vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu örgütlerin uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerdeki yapılanmaları bu mücadelenin ulusal sınırlarının ötesinde de yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu suç örgütlerine ilişkin yapılar yalnızca ülkemiz açısından değil faaliyet gösterdikleri ülkelerin kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından da ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu örgütlerle mücadelede karşılıklı olarak adli anlamda iş birliği çok önemlidir."

RAMAZAN BAYĞARA'NIN İADESİNİ İSTEDİ

Görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri "Bayğaralar" suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Ramazan Bayğara oldu.

Gürlek, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kasten öldürme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Yunanistan'da yakalanan Bayğara'nın Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini hatırlattı.

Yunan makamlarınca kabul edilen iade kapsamında Bayğara'nın 31 Temmuz 2026'da Türkiye'ye teslim edilmesinin planlandığını belirten Gürlek, teslimden hemen önce tutulduğu ceza infaz kurumunda meydana gelen olaylar ve yangın nedeniyle işlemin gerçekleştirilemediğini söyledi.

Bayğara'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvurunun ardından iade sürecinin ertelendiğini belirten Gürlek, teslim işleminin en kısa sürede gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade etti.

NEDİM SORGUÇ DOSYASI DA MASADA

Gürlek, kırmızı bültenle aranan Nedim Sorguç'un durumunu da Yunan mevkidaşıyla görüştü.

Sorguç'un "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından arandığını belirten Gürlek, 20 Ağustos 2026'da Türkiye'ye teslim edilmesinin kararlaştırıldığını ancak AİHM'e yapılan başvuru nedeniyle işlemin gerçekleşmediğini aktardı.

Gürlek, söz konusu suç örgütlerinin Türkiye'deki yapılanmaları ve özellikle gençleri hedef alan faaliyetleri nedeniyle iadelerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

ALİ YEŞİLDAĞ İÇİN DE İADE TALEBİ

Görüşmede Türkiye'nin iadesini istediği Ali Yeşildağ'ın dosyası da gündeme geldi.

Gürlek, Yeşildağ hakkında "kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçlarından iade talebinde bulunulduğunu belirterek Türkiye'ye teslim edilmesinin önem taşıdığını söyledi ve Yunan makamlarından iş birliği istedi.

YUNAN BAKAN: 3 DOSYADA DA İADE KARARI VERİLDİ

Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ise görüşmede dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Aslında bu 3 dosyada da iade kararı verilmiştir" diyen Floridis, Yunan adli makamlarının üç isim için de iade yönünde karar aldığını ve Yunan hükümetinin bu kararları onayladığını belirtti.

Floridis, Ramazan Bayğara ve Nedim Sorguç'un teslim işlemlerinin AİHM tarafından verilen geçici tedbir kararları nedeniyle gerçekleştirilemediğini ve mahkemenin vereceği kararların beklendiğini söyledi.

İSTANBUL'DAKİ ZİRVEYE DAVET ETTİ

Gürlek, Yunanistan'ın bugüne kadar adli iş birliği alanında sağladığı destek için teşekkür ederek Atina'nın Türkiye'den talep edeceği iadeler konusunda da gerekli hassasiyetin gösterileceğini bildirdi.

Görüşmenin sonunda Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Floridis'i 8-9 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne davet etti.

Floridis, davet için teşekkür ederek zirveye katılmak ve ülkesini temsil etmek için çaba göstereceğini söyledi. Yunan Bakan ayrıca iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda adli iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.