KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

“TÜRKİYE BÜTÜN KURUM VE KURULUŞLARIYLA TAM DESTEK VERİYOR”

Arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin konuşan Üstel, Türkiye’nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalara destek verdiğini söyledi. Üstel, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bütün kurum ve kuruluşlarıyla tam destek veriyor. Bu doğrultuda bugün ikinci arama-kurtarma gemimiz Alemdar geldi. Daha modern, daha çağdaş, daha derinlere iniyor" dedi.

"20 KAYIP İNSANIMIZDAN BİRİNİN NAAŞINA ULAŞILDI"

TCG Alemdar’ı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirten Üstel, arama çalışmalarında bir kişinin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Üstel, "Kayıp olan 20 insanımız vardı. 20 insanımızdan birinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık, buraya getirdik ve buradan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kimlik tespiti için götürüldü. Yapılan tespitlerde naaşın erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kimlik tespitinin ardından bekleyen ailelere bilgi verileceğini belirten Üstel, "Şimdiden hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. Allah sabırlar versin" dedi.

"AİLELERDEN DNA ÖRNEĞİ ALINACAK"

Üstel, denizden çıkarılan naaşta kimlik tespitini güçleştirecek düzeyde bir bozulma bulunmadığını ve uzmanların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Üstel, "Önce çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. İlgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesi’nde tespit çalışmalarını yapıyorlar. Sonra ailelerden DNA örneği alınmaya başlanacak" dedi.

"NAAŞ UZAKTAN KUMANDALI SU ALTI ARACI İLE ÇIKARILDI"

Naaşın uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) cihazıyla çıkarıldığını doğrulayan Üstel, 550 metre derinliğin insanlı dalış imkanlarının çok üzerinde olduğuna dikkati çekti. Üstel, "550 metre, kimse inemiyor. Özel dalgıçlar özel cihazlarla 90 metreye inebilir. Burası 550 metre. O yüzden arama-kurtarma çalışmaları çok ağır seyrediyor. Hepinizden sabır bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"550 METREDE, ROBOTUN IŞIKLARIYLA ARAMA YAPILIYOR"

Batık olduğu değerlendirilen geminin bulunduğu 550 metre derinlikte çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü kaydeden Üstel, şu ana kadar çıkarılan naaş dışında başka bir bulguya rastlanmadığını söyledi. Üstel, "550 metrede olduğu için çok karanlık ve tamamen robotun ışıklarıyla aramalar yapılıyor. Bu naaşın dışında henüz başka bir bulguya rastlanmadı. Arkadaşlarımız 7/24 hiç durmadan vardiya usulü çalışmalarına devam edecek" dedi.

Aramaların helikopterler, gemiler ve diğer unsurlarla sürdürüleceğini kaydeden Üstel, çalışmaların gece ve gündüz kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Ünal Üstel

"TÜRKİYE’DEN TEKNİK İNCELEME HEYETİ KKTC’YE GELDİ"

Gemi faciasına ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini açıklayan Üstel, Türkiye’den talep edilen teknik heyetin KKTC’ye geldiğini ve çalışmalara başladığını bildirdi. Üstel, "Soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam ettirmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir heyet istedik. Onlar da geldi ve çalışmalarına başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız" dedi.

Kazaya ilişkin herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde sorumluların yargı önünde hesap vereceğini vurgulayan Üstel, "Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa, en üst düzeyden en altına kadar hukuk önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

"9 KİŞİ TUTUKLU"

Soruşturma kapsamında 9 kişinin tutuklu bulunduğunu açıklayan Üstel, "Soruşturma devam ediyor. Suçlu veya ihmal eden kim varsa o doğrultuda tutuklama olacak. Ama tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Soruşturma bitene kadar süreç devam edecek" dedi.



