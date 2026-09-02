Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım - Son Dakika
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Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

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Yalova'da 6. kattan düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada sarsıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında kızı tutuklanırken, olayın tek tanığı Sultan'ın savcılıktaki canlandırma görüntüleri ve babasının "Kızım 'Tuğyan iki daire teklif etti, biz öldürdük' dedi" ifadelerinin yer aldığı ses kaydı dosyaya girdi.

Şarkıcı Güllü’nün 6. kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada sarsıcı detaylar ortaya çıktı. Olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu'nun savcılıktaki canlandırma görüntüleri ve babasının "Kızım 'Tuğyan bana iki daire teklif etti, biz attık' dedi" şeklindeki ses kaydı dosyaya girdi.

Yalova'daki evinin 6. katındaki penceresinden 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik verilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayın tek tanığı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

CANLANDIRMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken, olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu'nun savcılık ifadesi sırasında Tuğyan'ın annesini pencereden ittiği anları uygulamalı olarak canlandırdığı görüntüler gün yüzüne çıktı.

Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

"TUĞYAN BANA İKİ DAİRE TEKLİF ETTİ"

Görüntülerin ardından dosyaya giren bir diğer şok gelişme ise Sultan Nur Ulu’nun babası Arif’in telefon konuşmasına ait ses kayıtları oldu. Baba Arif'in telefon görüşmesinde yer alan kan donduran ifadeleri şu şekilde kayıtlara geçti: "Sultan bana dedi, 'Biz attık baba' dedi. 'Biz attık, biz öldürdük' dedi. Sultan, 'Ben attım' dedi ya. 'Tuğyan bana iki daire teklif etti, ben de attım' dedi."

Magazin, Güncel, Yalova, Güllü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdal Sağ Erdal Sağ:
    Tuğyan, Arapça kökenli bir kelime olup "azgınlık, taşkınlık, sınırı ve haddi aşmak" anlamına gelir. Lütfen evladınıza isim araken biraz da mevcut internet teknolojisinden faydalanan. 15 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    evlat işte Allah herkese evladın da hayırlısını versin inşallah 10 0 Yanıtla
  • Jasmin Jasmin:
    Bu iddia doğru olmuş olsaydı sizce Tuğyan susar mıydı? Anında satardı. Aklın yolu birdir yani 2 0 Yanıtla
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