Edirne\'de belediye meclis üyesi E.Y., rüşvet istediği iddiasıyla adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Edirne'de müteahhit Nazmi Ö.'den imar karşılığında 200 bir avro rüşvet istediği iddia edilen Edirne Belediyesi CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi avukat E.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen E.Y., elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Umut IŞIK/EDİRNE,