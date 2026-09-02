Edirne'de belediye meclis üyesi E.Y., rüşvet istediği iddiasıyla adliyeye sevk edildi
Edirne'de müteahhit Nazmi Ö.'den imar karşılığında 200 avro rüşvet istediği iddia edilen CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi avukat E.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Susma hakkını kullanan E.Y., elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Edirne'de müteahhit Nazmi Ö.'den imar karşılığında 200 bir avro rüşvet istediği iddia edilen Edirne Belediyesi CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi avukat E.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen E.Y., elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.
Umut IŞIK/EDİRNE,
Kaynak: DHA
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