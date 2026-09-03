İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı! - Son Dakika
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İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

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İngiliz televizyon yıldızı Amanda Holden, tatil sırasında yaşadığı ilginç nemlendirici kazasıyla gündeme geldi. Krem şişesini almak için uğraşan Holden'ın kıyafetsiz halde yaşadığı anları eşi kayda aldı.

"Britain's Got Talent" jürisi Amanda Holden, tatil sırasında yaşadığı ilginç olayı Heart Breakfast programında anlattı. 55 yaşındaki yıldız, otel odasında vücuduna nemlendirici sürdüğü sırada krem şişesini bir ünitenin arkasına düşürdü.

Şişeyi almak isteyen Holden, ünitenin üzerine çıkarak dar alana ulaşmaya çalıştı. Üniteyi fazla hareket ettiremeyince geri geri çıkmak zorunda kaldığını anlatan ünlü isim, eşi Chris Hughes'un kendisine yardım etmek yerine bu anları telefonuyla kayda aldığını söyledi.

İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

NEMLENDİRİCİ ŞİŞESİ BAŞINA İŞ AÇTI

Holden, yaşanan sırada tamamen kıyafetsiz olduğunu açıkladı. Yayınlanan görüntülerde ise yıldızın mahremiyetini korumak amacıyla belirli bölümlerin Birleşik Krallık bayrağı emojileriyle kapatıldığı görüldü.

İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Videoda Holden'ın krem şişesini bulunduğu yerden çıkarmak için yüksek topuklu ayakkabısından yararlandığı görüldü. Kamerayı fark eden ünlü yıldızın eşine tepki gösterdiği anlar da görüntülere yansıdı.

İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Yaşadığı maceranın sonunda nemlendiriciyi kurtaran Holden, olayı programda esprili bir şekilde anlattı. Program partneri JK ise Chris Hughes'un görüntüleri kaydetmesini "sinir bozucu koca" şeklinde esprili bir ifadeyle yorumladı.

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Son Dakika Magazin İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı! - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Reis Reis Reis Reis:
    Teyze dikkat et kamera çekiyo 1 0 Yanıtla
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