Güle güle Çağlar! İşte yeni adresi - Son Dakika
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Güle güle Çağlar! İşte yeni adresi

Güle güle Çağlar! İşte yeni adresi
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Transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Çorum FK, Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü için harekete geçti. Kırmızı-siyahlıların 30 yaşındaki milli stoperle anlaşma sağladığı ve transferin resmi imzaya kaldığı belirtildi. Çağlar'ın transferi tamamlanırsa Cengiz Ünder ile yeniden takım arkadaşı olacak.

Çorum FK, transfer döneminde ses getirecek bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için görüşmelerde önemli mesafe aldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, İMZAYA KALDI

Çorum FK yönetiminin hem Fenerbahçe hem de Çağlar Söyüncü cephesiyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Çorum FK ile Çağlar Söyüncü arasında anlaşma sağlandığı ve transferin resmi imzaya kaldığı ifade edildi. Transferin mali şartları ve anlaşmanın yapısına ilişkin görüşmelerin ise devam ettiği belirtildi. Sürecin tamamlanması halinde milli stoper kariyerini Çorum FK'da sürdürecek.

Güle güle Çağlar! İşte yeni adresi

CENGİZ ÜNDER İLE YENİDEN BULUŞACAK

Çorum FK, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Çağlar Söyüncü'nün transferinin resmiyet kazanması halinde iki milli futbolcu bir kez daha aynı takımda buluşacak. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder; A Milli Takım'ın yanı sıra Leicester City ve Fenerbahçe'de de birlikte forma giymişti.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDE OYNADI

Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar Söyüncü, daha sonra Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydi. Milli stoper, İspanyol ekibinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Şimdi ise kariyerine Çorum FK'da devam etmeye hazırlanıyor.

Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güle güle Çağlar! İşte yeni adresi - Son Dakika

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