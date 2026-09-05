Atletico Madrid'i paramparça ettiler - Son Dakika
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Atletico Madrid'i paramparça ettiler

Atletico Madrid\'i paramparça ettiler
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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin de rakibi olan Atletico Madrid, La Liga'nın 4. haftasında Athletic Bilbao deplasmanında 3-0 mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. San Mames'te ikinci yarının hemen başında 2 dakikada 2 gol yiyen İspanyol devi, 7 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid, San Mames'te karşı karşıya geldi. Ev sahibi Athletic Bilbao, mücadeleden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. İlk 3 haftayı yenilgisiz geçen Atletico Madrid, böylece bu sezon La Liga'da ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Atletico Madrid'i paramparça ettiler

2 DAKİKADA 2 GOL YEDİLER

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Athletic Bilbao, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Ev sahibi ekibi 46. dakikada Nico Williams öne geçirirken, yalnızca 2 dakika sonra Robert Navarro farkı ikiye çıkardı. Atletico Madrid, ikinci yarının hemen başında gelen peş peşe gollerin ardından geri dönüşü sağlayamadı.

Atletico Madrid'i paramparça ettiler

SANCET NOKTAYI KOYDU

Athletic Bilbao'da karşılaşmanın skorunu belirleyen isim Oihan Sancet oldu. İspanyol futbolcu, 90. dakikada fileleri havalandırarak takımının üçüncü golünü kaydetti. Athletic Bilbao böylece Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti.

Atletico Madrid'i paramparça ettiler

ATLETICO MADRID İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Atletico Madrid, 7 puanda kaldı. İlk 2 haftayı puansız kapatan Athletic Bilbao ise üst üste ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi.

SIRADAKİ RAKİP REAL SOCIEDAD

La Liga'nın gelecek haftasında Athletic Bilbao sahasında Elche'yi konuk edecek. Atletico Madrid ise Real Sociedad deplasmanına çıkacak.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Fenerbahçe, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletico Madrid'i paramparça ettiler - Son Dakika

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